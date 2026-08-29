Es formador de albañiles en EE.UU. y explica una razón por la que suelen despedir a trabajadores de la construcción

Charles Cummins, constructor e instructor de mampostería en Estados Unidos, reveló una de las prácticas que puede poner en riesgo la continuidad laboral de un trabajador en una obra. El especialista, dedicado a la capacitación de nuevos albañiles en Arizona, explicó que incluso los empleados más rápidos pueden perder su puesto si cometen un determinado error durante la colocación de ladrillos.

El error con la cuerda guía que, según Charles Cummins, puede costarle el puesto a un albañil

En un video publicado en su canal de YouTube, Cummins sostuvo que tocar con el pulgar la cuerda guía utilizada para mantener alineados los ladrillos puede ser motivo de despido .

. Esta herramienta funciona como una referencia para que los trabajadores mantengan la pared recta mientras avanzan con la construcción.

El oficio exige precisión constante para mantener la productividad del equipo durante una jornada

El instructor remarcó la importancia de esta regla al señalar que no importa cuán rápido sea un albañil: si interfiere con esa referencia, será despedido.

“Así de importante es”, sostuvo. Cummins explicó que el problema no se limita al ladrillo que coloca una sola persona. En una pared de 80 pies (24,38 metros) de longitud, por ejemplo, pueden trabajar cuatro albañiles al mismo tiempo.

Si uno presiona o desplaza la cuerda, modifica momentáneamente la referencia que utilizan sus compañeros. Como consecuencia, los demás trabajadores pueden verse obligados a reducir el ritmo y comprobar la posición de la línea antes de continuar.

Charles Cummins y la experiencia en Texas que le enseñó a no tocar la línea de albañilería

La importancia que el instructor atribuye actualmente a esta práctica proviene de sus primeros años en el oficio. Cummins recordó que tenía 19 años cuando trabajaba en Dallas, Texas, junto a un experimentado albañil llamado Marvin.

Como Marvin era zurdo y Cummins diestro, ambos podían avanzar con rapidez desde lados opuestos. Sin embargo, el joven tenía la costumbre de acercar demasiado el pulgar a la cuerda durante la colocación de los ladrillos.

Alterar el cordón de referencia afecta la precisión y demora a toda la cuadrilla Magnific

Cummins relató que su compañero terminó corrigiéndolo de manera extrema: le tomó el pulgar y se lo retorció mientras le advertía que no volviera a tocar la línea.

Cómo describe Charles Cummins la contratación de albañiles sin currículum en EE.UU.

Cummins indicó en otro video que las empresas de albañilería en los Estados Unidos no suelen requerir un currículum para reclutar personal.

Al respecto, afirmó que a los contratistas de este oficio “no les importa” lo que hiciste “la noche anterior” para obtener dinero para el combustible, siempre que el trabajador se presente puntual en la obra a las 8.

El objetivo del empleador se limita a observar la destreza del postulante en la colocación de ladrillos.

En este rubro, la experiencia práctica suele pesar más que los antecedentes escritos Magnific

Cuando un operario solicita empleo, el contratista lo deriva al sitio de obra para que se entreviste con el capataz.

Este encargado evalúa el desempeño del aspirante durante la primera o segunda hora de la jornada. De acuerdo con el formador de albañiles, si el trabajador carece de la habilidad necesaria para la tarea, es despedido de inmediato.

En cambio, si el obrero permanece en su puesto hasta las 15 o las 16, el capataz solicita sus datos personales para incorporarlo al pago previsto para el viernes. Según explicó Cummins, los empleadores “no quieren a nadie” hasta que la persona demuestra su valía en el oficio.