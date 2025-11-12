Es influencer en finanzas personales y advierte sobre la cantidad de dinero que no hay que mantener en una cuenta bancaria

A medida que aumenta el patrimonio, las personas pueden experimentar una gran emoción, pero según el experto Humphrey Yang, existe un monto máximo que conviene no superar en una cuenta bancaria. En un video viral, el influencer en finanzas personales explicó cuál es el saldo máximo según la situación económica de cada persona y cuáles son las razones por las que se debe evitar superar esa suma.

La cantidad de dinero que no hay que mantener en una cuenta bancaria

El monto varía según la situación económica de cada invidivuo. Sin embargo, Yang dio una pista: en general, es importante contar con un fondo de emergencia que pueda cubrir entre tres y seis meses de gastos, indicó en su canal de Youtube.

El influencer en finanzas personales determinó la cantidad de dinero que las personas deben mantener en una cuenta bancaria Humphrey Yang - Humphrey Yang

En esa línea, enfatizó que nunca hay que mantener más dinero que la suma del fondo de emergencia y las metas de ahorro a corto plazo. Asimismo, el monto para emergencias debe ser suficiente para cubrir los siguientes gastos:

Pago de alquiler o hipoteca.

Productos básicos de alimentación y artículos de primera necesidad.

Facturas de servicios públicos.

Pagos mensuales de deuda pendientes (si corresponde).

Por qué mantener mucho dinero en la cuenta bancaria es un problema

El primer problema que surge al mantener efectivo de sobra en el banco está vinculado al gasto desmedido. “Si estás de compras y ves algo que te gusta, como un buen par de zapatos, un bolso de diseñador o incluso una funda para el móvil, puede que en realidad no necesites ese artículo, pero podrías darte el capricho porque sabes que tienes el dinero“, expresó Yang.

El especialista advirtió que el saldo elevado puede engañar, y aseguró que esto lleva a las personas a creer que pueden despilfarrar. Eso, para el influencer, redunda en compras sin importancia que merman las reservas para gastos de urgencia.

Por lo tanto, para evitar caer en este problema, recomendó automatizar la transferencia del cheque de pago a diferentes cuentas.

Contar con una cantidad excesiva de dinero en la cuenta bancaria puede llevar a las personas a gastar de más, según el influencer en finanzas personales Unsplash

Además, el dinero estancado en el banco genera un costo de oportunidad. Es decir, el efectivo inactivo pierde valor debido a que no se invierte. De este modo, aquel que no hace trabajar sus ingresos desperdicia la posibilidad de hacerlo crecer más rápido mediante inversiones de mayor rendimiento, comentó Yang.

Con el objetivo de obtener la tasa más elevada posible, el influencer recomendó a los estadounidenses guardar sus ingresos, ya sea del fondo de emergencia o de otros activos, en una cuenta de ahorros de alto rendimiento (HYSA, por sus siglas en inglés).

Por último, advirtió que el dinero inactivo pierde valor con el tiempo debido a la inflación. La tasa actual en Estados Unidos es de alrededor del 3% anual.

El influencer en finanzas personales señala que si una persona tiene dinero de más en su cuenta bancaria podría gastar sus fondos de emergencia por error Freepik

Cómo invierten su dinero los estadounidenses

Un estudio publicado por LendingTree analizó las respuestas de 2000 adultos en EE.UU. Más de la mitad (el 57%) cree que será más rico que sus padres. Pese a esto, más del 20% no utiliza actualmente estrategias comunes para generar riqueza.

Según los investigadores, las cinco estrategias más populares que aplican hoy en día los estadounidenses son las siguientes:

Poseer una vivienda: 36%.

36%. Ahorro para la jubilación: 33%.

33%. Ingresar dinero en una cuenta de ahorros en línea: 29%.

29%. Invertir en bolsa: 24%.

24%. Trabajar con un asesor financiero: 17%.

En diálogo con CNBC, Adrienne Davis, planificadora financiera certificada de Zenith Wealth Partners, señaló que le recomienda a sus clientes que comiencen a contribuir a sus ahorros para la jubilación “lo antes posible”.

Una manera de empezar puede ser contribuir a un plan 401(k) patrocinado por el empleador. Antes, es importante asegurar las finanzas, según Davis, lo que incluye crear un fondo de emergencia y amortizar las deudas con altos intereses. Para esto, aconseja abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento y configurar aportaciones automáticas desde la nómina.