Cuánto dinero en dólares se necesita para vivir en las ciudades más importantes de California

Las ciudades estadounidenses presentan disparidades económicas significativas que impactan directamente en los requisitos de ingreso para sus habitantes. Un análisis desarrollado por especialistas financieros examinó las condiciones económicas de las 50 urbes con mayor densidad poblacional del país norteamericano y reveló cifras que superan ampliamente los promedios nacionales de ingreso familiar.

El dinero necesario para poder vivir en EE.UU.

Un reciente análisis elaborado por GOBankingRates determinó que en 26 de las 50 ciudades más grandes de EE.UU. se necesitan ingresos de al menos US$100 mil por año para cubrir los gastos básicos y mantener un estilo de vida considerado cómodo.

Los resultados muestran que 26 de las 50 metrópolis evaluadas exigen salarios anuales que alcanzan o superan las seis cifras Foto de freepik disponible en freepik

El estudio, que tomó como referencia los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo de 2024, utilizó la regla financiera 50/30/20, que distribuye los ingresos entre necesidades, gastos opcionales y ahorro.

A partir de esos parámetros, los investigadores duplicaron el costo de los bienes y servicios esenciales para calcular el monto aproximado que permitiría a una persona o familia vivir con estabilidad económica en cada ciudad analizada.

California concentra las ciudades con mayores costos de vida

Entre las cinco urbes que encabezan el ranking, cuatro son californianas:

San José

San Francisco

San Diego

Los Ángeles

Estas áreas metropolitanas son las que presentan los salarios más altos requeridos para alcanzar una vida confortable. Según el informe, el precio promedio de las viviendas en estos lugares supera ampliamente el valor medio nacional, lo que eleva considerablemente los pagos hipotecarios mensuales y, por consiguiente, el ingreso necesario para cubrirlos.

El estudio se centró en el costo de las casas unifamiliares, calculado a partir de una tasa hipotecaria del 6,35%, y no incluyó los valores de los alquileres, lo que podría representar una diferencia significativa en ciertas regiones donde predomina la población arrendataria.

San José, California, fue identificada como la ciudad más costosa para vivir en EE.UU. Foto de Mo en Unsplash

San José lidera como la ciudad más cara para vivir

En el primer lugar del listado se ubica San José, California, donde el ingreso estimado para cubrir necesidades básicas asciende a US$132.473, mientras que el monto considerado suficiente para vivir cómodamente alcanza los US$264.946 anuales. El valor promedio de una casa unifamiliar en esta zona supera los US$1.5 millones.

Estas cifras reflejan la presión del mercado inmobiliario en el área conocida como Silicon Valley, impulsada por la alta demanda de profesionales del sector tecnológico y la limitada oferta de propiedades disponible.

San Francisco, San Diego y Los Ángeles entre las más costosas

La segunda posición corresponde a San Francisco, donde el ingreso anual para mantener un nivel de vida cómodo es de aproximadamente US$251.398, con un valor medio de vivienda cercano a US$1,4 millones.

En tercer lugar se encuentra San Diego, donde el salario estimado para vivir sin dificultades asciende a US$206.353 por año. El precio promedio de una casa unifamiliar ronda los US$1,14 millones, lo que también repercute directamente en los costos de vida de sus residentes.

Los Ángeles ocupa el cuarto puesto del listado, con un ingreso necesario de US$194.920 anuales para estar cómodamente y un valor promedio de propiedades de US$1,02 millones.

Detroit fue considerada la ciudad más accesible para vivir cómodamente Foto de Laura Brain en Unsplash

¿Cuáles son las 10 ciudades más costosas para vivir en EE.UU.?

Además de las urbes californianas, otras grandes áreas metropolitanas también presentan altos costos de vida:

San José, California: para cubrir las necesidades básicas se necesita US$132.473, para un nivel de vida cómodo US$264.946 .

. San Francisco, California: para las necesidades básicas se necesita US$125.699, para vivir cómodamente US$251.398 .

. San Diego, California: para las necesidades básicas se necesita US$103.176, para vivir cómodamente US$206.353 .

. Los Ángeles, California: para las necesidades básicas se necesita US$97.460, para vivir cómodamente US$194.920 .

. Ciudad de Nueva York, Nueva York: para las necesidades básicas se necesita US$92.210, para vivir cómodamente US$184.420 .

. Long Beach, California: para las necesidades básicas se necesita US$89.679, para vivir cómodamente US$179.359 .

. Seattle, Washington: para las necesidades básicas se necesita US$89.260, para vivir cómodamente US$178.520 .

. Boston, Massachusetts: para las necesidades básicas se necesita US$84.578, para vivir cómodamente US$169.155 .

. Oakland, California: para las necesidades básicas se necesita US$81.779, para vivir cómodamente US$163.559 .

. Washington D. C.: para las necesidades básicas se necesita US$78.980, para vivir cómodamente US$157.960.

En el extremo opuesto del ranking, Detroit, Michigan, fue señalada como la ciudad más económica entre las analizadas. Según el informe, en esta urbe se puede mantener un nivel de vida cómodo con un salario anual de US$65.733.

Esta diferencia, de más del 300% en comparación con las ciudades californianas, refleja las disparidades regionales en los precios de la vivienda, el empleo y el costo general de los bienes y servicios en EE.UU.