Es mexicana, viajó a EE.UU. con sus hijos y cometió un error que casi le cuesta la visa: “Mi esposo tuvo la culpa”

Una turista mexicana reveló cómo dos frutas comunes pusieron en riesgo la estadía de su familia en Estados Unidos y sus visas. Ella no lo sabía, pero las autoridades les hicieron una fuerte advertencia. “Están intentando pasar semillas a EE.UU.”.

Son latinos y les amonestaron la visa de turista por llevar frutas

Karena Deloya, una agente de viajes de Disney y Universal, publicó un video en su cuenta de TikTok @memorymakerskarendeloya, donde contó cómo ella y su esposo recibieron las advertencias de los agentes migratorios. “Se los cuento para que no les pase a ustedes”, dijo.

Una mexicana contó por qué no lleva frutas en sus vuelos a Estados Unidos

“Mis hijos son changos fruteros y necesitan tener fruta todo el tiempo porque obviamente quieren comer snacks cada 15 minutos. Siempre que vamos a Estados Unidos es un problema porque los niños no comen casi nada”, comenzó en el video la mexicana.

Y admitió que la primera vez que la reprendieron fue al intentar cruzar por el Cross Border Xpress (CBX), el paso fronterizo que conecta San Diego y el Aeropuerto Internacional de Tijuana en México. Una oficial de migraciones le advirtió que estaba intentando pasar semillas a Estados Unidos. “Me dice ‘tu hijo viene comiendo una manzana y tiene semillas’“, compartió la mujer: “Esa fue la primera amonestación de visa que tuve”.

Pero lejos de ser la única vez, la mexicana admitió que le sucedió algo similar dos veces más el año pasado. Su marido recibió la amonestación en 2024 por un plátano cuando cruzaban por CBX para ir a Disneyland. “Viajar con niños es mucha logística, es agobiante y se nos olvidó que otra vez traíamos fruta en la mochila”, reconoció.

La agente migratoria le explicó que tenía que ponerle una nota en la visa. Como Deloya ya tenía la amonestación previa en la suya, decidió entregar la visa de su marido. “Le digo: ‘Toma, es la visa de mi esposo, él tuvo la culpa’”, señaló.

La ocasión en la que casi los amonestan, pero el oficial de CBP los perdonó

En 2024, la pareja mexicana casi recibió una nota en su visa en un viaje a Orlando por otra manzana. “Veníamos en el avión y le dije a mi esposo: ‘Oye, saca de la mochila las manzanas que traen los niños’”. No obstante, el mexicano no cumplió la indicación y de nuevo pasaron por una difícil situación.

La CBP explicó que los restos de fruta son basura internacional CBP

“¡No había ni un solo bote de basura en el camino, ni uno!”, comentó la tiktoker. Cuando llegaron a la fila, ella comenzó a explicarle la situación a los agentes de la entrada y les señaló que traía fruta de sus hijos y no encontraba donde tirarla. “Me dijeron que ya es considerada basura internacional”, recordó.

Después de hablar con tres agentes y de contarles la situación, la mexicana logró que le dejarán pasar el olvido.

La mexicana decidió no volver a viajar a Estados Unidos con fruta TikTok @ memorymakerskarendeloya

“Se los cuento para que no les pase a ustedes. Es mejor que no coman fruta a sus hijos en el vuelo si vas a Estados Unidos, porque si no se la comieron y se te olvida tirarla, ya sea en el avión, un baño antes de bajarte, o lo que sea, es mejor no llevar fruta”, recomendó.

Y concluyó: “En mi caso, la fruta ya está vetada, que estos niños coman papas, que coman galletas, prefiero eso a que me vuelvan a amonestar".