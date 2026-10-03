Es oficial: cambia el pasaporte estadounidense y la aplicación será completamente online, según Marco Rubio

El pasaporte de Estados Unidos tendrá cambios en su proceso y su diseño. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) prepara una modalidad que permitirá gestionar en línea una solicitud inicial y señaló que el objetivo es que la gran mayoría de los ciudadanos pueda utilizarla hacia fines de 2027.

Cómo será el trámite online del pasaporte estadounidense

De acuerdo con The New York Times, el nuevo sistema todavía no está disponible. En la actualidad, los adultos que solicitan su primer documento deben presentar la solicitud personalmente en una instalación habilitada, de acuerdo con las instrucciones vigentes del DOS.

La futura modalidad estará integrada con America.gov, la plataforma del gobierno de EE.UU. que reúne información y servicios federales. La intención es trasladar a internet buena parte de las gestiones que hoy requieren formularios y documentación física.

Rubio explicó que los solicitantes podrán utilizar sus propios dispositivos para tomar la fotografía. La herramienta permitirá repetir el proceso hasta conseguir una imagen que cumpla con los requisitos establecidos para este tipo de documento.

El sistema también incorporará herramientas para consultar el estado del trámite y conocer una fecha estimada de entrega, según lo anunciado durante la presentación. La implementación será progresiva durante 2027.

Nuevo diseño del pasaporte estadounidense desde 2028

Rubio también presentó Flight of the Eagle, el diseño que el DOS prevé comenzar a incorporar en 2028.

La portada conservará el tradicional color azul y tendrá un gran sello de EE.UU. y el emblema oficial que certifica documentos del gobierno federal más grande, con mayor presencia del dorado. Las páginas interiores incluirán imágenes vinculadas con distintos momentos de la historia del país.

Rubio durante la presentación de Flight of the Eagle, el nuevo diseño del pasaporte estadounidense desde 2028 AP Photo

El diseño tendrá además un efecto visual particular. Una secuencia de ilustraciones de un águila permitirá que, al pasar rápidamente las páginas, parezca que el ave mueve las alas.

El rediseño contempla también una modificación en la cantidad de páginas. La nueva serie tendrá 38 páginas, en lugar de los actuales formatos de 26 y 50 páginas, de acuerdo con la documentación publicada por el DOS.

Los documentos emitidos con diseños anteriores no perderán su validez por la incorporación del nuevo modelo, sino que continuarán vigentes hasta su fecha de vencimiento, siempre que mantengan las condiciones necesarias para ser utilizados

Pasaporte de EE.UU.: qué ocurre con los menores de edad

Según The New York Times, el anuncio de Rubio no establece todavía que todos los grupos de edad tendrán exactamente el mismo procedimiento cuando la modalidad digital entre en funcionamiento. Por eso, no se sabe si habrá cambios para menores de edad.

El gobierno de Estados Unidos comunicó cambios para la manera de tramitar el pasaporte

Las reglas actuales establecen procedimientos diferentes según la edad. Los menores de 16 años deben presentar la solicitud personalmente tanto para un primer trámite como para renovaciones.

Los jóvenes de 16 y 17 años también tienen actualmente un proceso específico para su primera solicitud y deben utilizar el Formulario DS-11 de manera presencial, según las instrucciones oficiales. Estas son las normas vigentes mientras se desarrolla la nueva plataforma.