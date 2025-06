Es científico venezolano y fue elegido rector de esta universidad de EE.UU.: quién es Santiago Schnell

Un científico nacido en Caracas, Venezuela, ocupará el cargo más alto del área académica en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Se trata de Santiago Schnell, un biólogo matemático reconocido a nivel mundial, que fue designado como rector de Dartmouth College.

Nacido y criado en Caracas, Schnell estudió biología en la Universidad Simón Bolívar antes de obtener un doctorado en biología matemática en la Universidad de Oxford, Reino Unido. En sus propias palabras, es un defensor de la “unidad del conocimiento”, una filosofía que promueve la colaboración entre disciplinas para resolver problemas complejos.

Desde el inicio de su carrera, se especializó en la comprensión matemática de procesos bioquímicos, con énfasis en el estudio de enzimas. Su paso por Oxford marcó el inicio de una trayectoria científica con proyección internacional, destacó la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

Schnell logró reconocimiento por perfeccionar modelos tradicionales como el de Michaelis-Menten. Incorporó variables clave que permitieron explicar con mayor precisión cómo actúan las enzimas dentro del entorno celular, especialmente cuando hay escasez de sustratos o condiciones inestables.

Estos desarrollos resultaron fundamentales para mejorar predicciones en farmacología, medicina y biotecnología. Gracias a sus estudios, se optimizó la forma de anticipar el comportamiento de enzimas frente a distintos compuestos, algo clave para el diseño de fármacos.

Schnell: una trayectoria académica en instituciones líderes

Durante su carrera académica, Schnell ocupó cargos de alto nivel en universidades de renombre. Fue profesor en la Universidad de Michigan, donde dirigió el Departamento de Fisiología Molecular e Integrativa y fue responsable de elevarlo al primer puesto nacional en financiamiento del Instituto Nacional de Salud.

También diseñó y lideró programas de formación en investigación biomédica, colaboró en estudios sobre enfermedades raras y estableció módulos especializados para el análisis computacional de proteínas.

En 2021 se trasladó a la Universidad de Notre Dame, en Indiana, donde asumió como decano de la Facultad de Ciencias. En esa casa de estudios también dictó clases en los departamentos de Ciencias Biológicas, Matemáticas y Estadística Aplicada y Computacional. Su perfil académico combinó investigación, gestión y docencia.

En Notre Dame impulsó importantes proyectos interdisciplinarios como la Iniciativa de Bioingeniería y Ciencias de la Vida, con un fondo de US$150 millones, y fortaleció las relaciones internacionales de la universidad.

Schnell además fue presidente de la Sociedad de Biología Matemática y editor en jefe de la revista Mathematical Biosciences. También es miembro de destacadas organizaciones, entre ellas la Royal Society of Chemistry, la American Association for the Advancement of Science, la Royal Society of Biology y la Academia de Ciencias de América Latina.

Su aporte a la ciencia fue reconocido por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, que lo nombró Líder Emergente en Salud y Medicina. También recibió el prestigioso Premio Arthur Winfree, otorgado a teóricos destacados en ciencias de la vida.

Un investigador destacado en el campo de las enzimas

Reconocido internacionalmente, Schnell centró gran parte de su investigación en el estudio de las enzimas, esenciales para las reacciones químicas del cuerpo humano. Desarrolló la ecuación Schnell-Mendoza, ampliamente usada en bioquímica y farmacología. Además, perfeccionó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), clave para diagnósticos médicos y estudios científicos, lo que aumenta su precisión y eficiencia.

“Sin enzimas, las reacciones químicas esenciales del cuerpo tardarían años en producirse”, afirmó. Su trabajo permite comprender qué sucede cuando estas moléculas no funcionan correctamente, y cómo eso puede provocar enfermedades.

Su compromiso con la investigación también tiene una raíz personal: tiene la enfermedad autoinmune de Crohn y además tuvo cáncer. “Tengo lo que se llama una ‘discapacidad invisible’, pero nunca he permitido que eso me defina ni me limite”, aseguró a la Universidad de Dartmouth.

Y agregó que busca “ser un ejemplo a seguir para otras personas con enfermedades crónicas” y “demostrar que no solo se puede construir una vida plena, sino que también se puede contribuir significativamente a la comunidad”.

Cuáles son sus planes para Dartmouth College

Dartmouth College forma parte de la Ivy League, que está compuesta por ocho de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: Harvard, Yale, Princeton, Columbia Pensilvania, Brown y Cornell.

Como rector de esta casa de altos estudios, Schnell ocupará además cargos docentes en matemáticas y en la Facultad de Medicina Geisel. Planea unificar la Facultad de Artes y Ciencias con la División de Asuntos Estudiantiles bajo una estructura administrativa común. “Servir a Dartmouth es una oportunidad única para contribuir a forjar ese futuro”, expresó.

El comité que encabezó su selección como nuevo rector estuvo presidido por el profesor Brendan Nyhan, quien explicó que “Santiago nos conquistó desde el primer día. Es un académico de renombre mundial y un líder alegre y apasionado que sabe cómo impulsar el éxito de las instituciones de educación superior”.