Es viajera frecuente y da un consejo clave para quienes le tienen miedo a volar

Una experta en viajes dio consejos para todos aquellos que temen subirse a un avi贸n. Es usual que mucha gente prefiera no usar ese medio de transporte, por diversos motivos. Sin embargo, a veces el avi贸n se convierte en una necesidad. Por lo tanto, dio sus argumentos sobre c贸mo se puede mejorar el trayecto.

Shreya Patel, quien suele viajar constantemente por trabajo, habl贸 con el Daily Mail y detall贸 que lo primero que recomienda es siempre llevar una 鈥渂uena distracci贸n鈥. Aunque tiene experiencia, no siempre se siente c贸moda en sus traslados, reconoci贸. Entonces sabe que es bueno llevar algo con qu茅 distraerse, porque de esa manera no se sentir谩n tanto las turbulencias o el ajetreo del embarque.

Las distracciones son fundamentales para quitarle carga emocional a los viajes en avi贸n Unsplash

鈥Descarga previamente una pel铆cula o tu programa favorito o un podcast. Podr铆a distraerte del hecho de que est谩s volando. Comienza a verlo instant谩neamente cuando abordas, de modo que cuando despegue y est茅s en el cielo, ya est茅s involucrado con la pel铆cula o el programa鈥, destac贸.

Un familiar de apoyo puede ser clave para perder el miedo a volar

Tambi茅n sugiri贸 siempre ir acompa帽ado, en la medida de lo posible, ya que as铆 se crear谩 un ambiente de seguridad y confianza. Ella, por ejemplo, la primera vez que ella viaj贸 en avi贸n iba con su padre, quien la ayud贸 a distraerse al hablar de cualquier cosa en los momentos complicados o de movimientos, y la alent贸 a no temer.

Respecto a qu茅 asiento es recomendable, Patel asegur贸 que siempre es mejor viajar en el del pasillo. Desde su percepci贸n, los pasajeros nerviosos deben sentarse all铆 porque eso les impedir谩 mirar a la ventanilla. De igual manera, sugiri贸 comenzar con vuelos cortos, para mitigar el miedo poco a poco.

M谩s consejos para dejar atr谩s el miedo a volar

Por otra parte, Roisin Miller, una bloguera de viajes, le dio al mismo medio sus propias mejores opciones para viajar en avi贸n con tranquilidad. Para empezar, coincidi贸 con Patel en que siempre se debe estar distra铆do y cont贸 su truco particular. Relat贸 que abordar le causa mucha inquietud, por lo tanto siempre lleva libros y otras cosas para hacer.

Elegir un buen asiento de avi贸n puede ser un elemento crucial para sobrellevar el miedo a volar Unsplash

Tambi茅n enfatiz贸 la importancia de no pensar mucho en el tema, para no aumentar el nerviosismo. 鈥淒escubr铆 que una de las mejores cosas que pod铆a hacer era no pasar demasiado tiempo en el aeropuerto antes del vuelo. Llego lo suficientemente antes como para no perderlo, pero no para concentrarme en qu茅 est谩 pasando鈥, concluy贸.

