Quedaron atrapados en una montaña rusa y se las tuvieron que ingeniar para bajar

Los amantes de las emociones fuertes que visitaron uno de los parques de diversiones más antiguos de Estados Unidos tuvieron una dosis extra de adrenalina tras el paro inesperado de una popular montaña rusa de más de 60 metros de altura. Un problema mecánico los obligó a hacer una inusual caminata por una pendiente para bajarse de la misma.

El hecho ocurrió el lunes pasado en Cedar Point, ubicado en Sandusky, Ohio, cuando un grupo de personas tuvo que evacuar la montaña rusa Magnum XL-200, que alguna vez apareció en el libro de los récord Guinness por su impresionante forma. En un video publicado en Facebook, Josh Lett, quien presenció el momento en el que las personas caminaban por la escalera metálica, escribió con humor: “¡Me alegro de no ser parte de ese grupo!”.

En respuesta a algunos comentarios del clip, Lett también admitió que se sentía “decepcionado” por no haber podido subir a la Magnum XL-200 durante su visita al parque. “Es la única que no he logrado montar”, relató.

El funcionamiento de la montaña rusa se detuvo a causa de una “parada estándar del juego”, según explicó a Fox News Tony Clark, director de comunicaciones del parque de Cedar Point. El vocero comparó el hecho a lo que pasa cuando se enciende la luz de revisión del motor en el tablero de un automóvil que indica que algo no está bien. Por lo tanto, el juego no podía reiniciarse en ese momento.

Además de su impresionante altura, la montaña rusa, inaugurada en 1989, es famosa por alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora. “Disfrutarán de unas vistas increíbles de la costa del lago Erie antes de volver al horizonte de Cedar Point. Y si el día está despejado, podrá ver la costa de Canadá en el horizonte”, describe el sitio web del parque sobre el recorrido de dos minutos y 45 segundos en la Magnum XL-200.

A principios de este mes, otra falla mecánica similar tuvo lugar en una atracción de la ciudad de Crandon, en el estado de Wisconsin, donde un grupo de ocho pasajeros de una montaña rusa quedaron colgados de cabeza, a 40 metros de altura. En este caso, la complicada situación requirió de la asistencia de 10 vehículos de bomberos, nueve ambulancias y 50 personas de tres condados para el rescate.

La Magnum XL-200 empezó a funcionar en 1989; en su momento rompió el récord como la montaña rusa más alta del mundo @cedarpoint / Twitter

¿Por qué es famoso Cedar Point?

Cedar Point fue fundado en 1870. En la actualidad es el parque de atracciones con más montañas rusas del mundo, visitadas por unos tres millones de personas cada año, que disfrutan de juegos de última generación como Top Thrill Dragster (de 128 metros de altura) y Millennium Force.

Un día después del desperfecto en la emblemática Magnum XL-200, el parque de diversiones anunció el próximo estreno de su nueva atracción llamada Top Thrill 2, que será la primera en contar con dos puntos diferentes de la pista que superen los 120 metros de altura. En consecuencia, también tendrá dos bajadas emocionantes a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora.

