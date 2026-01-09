Trump anuncia ataques por tierra contra los cárteles y enciende alarmas en México

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que su ofensiva contra el narcotráfico entra en una nueva fase. Aun después de haber “descabezado”, según su propia definición, a una de las mayores organizaciones criminales del mundo con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, Trump anunció que Estados Unidos comenzará ahora ataques por tierra contra los cárteles de la droga.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, afirmó el mandatario en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News, tras meses de operaciones marítimas en el océano Pacífico y el mar Caribe. Trump no ofreció detalles sobre el alcance, el calendario ni los objetivos concretos de esos ataques, pero insistió en que la escalada es necesaria. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió, en referencia a México.

Las declaraciones encendieron alertas diplomáticas, ya que cualquier operación militar estadounidense en territorio mexicano sin consentimiento violaría el derecho internacional y marcaría un precedente sin antecedentes entre dos países aliados y socios comerciales estratégicos. Hasta ahora, Trump no aclaró si esos ataques terrestres se limitarían a otros escenarios —como Venezuela— o si contemplan directamente suelo mexicano.

Estados Unidos mantiene desde hace meses una ofensiva sostenida contra el narcotráfico. El verano pasado lanzó la operación Lanza del Sur y desplegó más de 14.000 soldados frente a las costas venezolanas, junto con una poderosa flota naval, en el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas. Desde septiembre, fuerzas norteamericanas bombardearon cerca de una treintena de embarcaciones sospechadas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico. Según cifras oficiales, esas operaciones dejaron más de 100 muertos y se realizaron sin orden judicial ni autorización del Congreso, lo que motivó cuestionamientos de expertos, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de Naciones Unidas.

A finales de diciembre, Trump aseguró además que Estados Unidos destruyó una zona de atraque en Venezuela utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico, reforzando la idea de una estrategia de bloqueo marítimo.

La ofensiva alcanzó su punto máximo el sábado pasado, cuando fuerzas estadounidenses lanzaron una operación relámpago en Caracas para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, en lo que la Casa Blanca presentó como la culminación de una prolongada campaña militar y económica contra el chavismo.

Durante la entrevista con Sean Hannity, Trump reveló además que ha ofrecido “varias veces” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayuda militar directa para combatir a los cárteles, pero que siempre recibió una negativa. Sheinbaum ha reiterado públicamente que no aceptará ningún tipo de intervención militar extranjera en su país, aunque su gobierno sí ha reforzado la cooperación bilateral en la frontera y extraditó en 2025 a decenas de capos narcotraficantes a Estados Unidos.

Desde Ciudad de México, la mandataria insistió en los últimos días en los conceptos de “colaboración”, “comunicación” y “responsabilidad compartida”, al tiempo que reclamó a Washington mayores esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano. A través de la Cancillería, su gobierno volvió a subrayar la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El contexto regional es particularmente sensible. México alberga a dos de las organizaciones criminales más poderosas del continente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controlan amplias zonas del país y protagonizan una violencia que dejó más de 30.000 muertos el año pasado. En febrero de 2025, Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que México condenó por considerar que amenaza su soberanía y podría servir como justificación para acciones militares unilaterales.

En paralelo, Trump confirmó en la entrevista que la próxima semana recibirá en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. “Entiendo que vendrá la próxima semana y espero poder saludarla”, dijo el presidente, quien no ocultó su incomodidad por no haber sido él el galardonado.

Por ahora, sigue sin estar claro si Trump buscaría autorización del Congreso para una eventual ofensiva terrestre. La Constitución de Estados Unidos reserva al poder legislativo la facultad de declarar la guerra, aunque la Casa Blanca ha recurrido en el pasado a interpretaciones amplias de los poderes presidenciales. En un continente ya sacudido por la captura de Maduro, la posibilidad de ataques por tierra contra los cárteles abre un escenario de alta tensión política, jurídica y diplomática en toda la región.

