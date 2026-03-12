Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este miércoles que liberará de forma progresiva 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica a modo de esfuerzo conjunto de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para limitar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

La medida fue anunciada por Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, quien declaró en sus redes sociales que la entrega demorará alrededor de 120 días, según los “ritmos de descarga previstos”. “El presidente Donald Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles procedentes de la reserva estratégica de petróleo a partir de la semana próxima”, expresó.

Horas antes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) había anunciado la “mayor liberación de reservas de petróleo de la historia” para frenar el impacto de la guerra en Irán. Los 32 países miembros acordaron liberar 400 millones de barriles de crudo para compensar la interrupción del comercio energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

.@POTUS: "I'm pleased to report that earlier today, the @IEA agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves... which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America..." pic.twitter.com/ItoVwniFiu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026

El director ejecutivo de AIE, Fatih Birol, explicó que la decisión se tomó por unanimidad que el volumen a liberar supera ampliamente las intervenciones anteriores del organismo. “Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, destacó.

Tras el anuncio, el Departamento de Energía manifestó que la decisión se tomó tras el acuerdo de AIE y declaró: “El presidente Trump prometió proteger la seguridad energética de Estados Unidos gestionando responsablemente la Reserva Estratégica de Petróleo, y esta acción demuestra su compromiso con dicha promesa”.

“A diferencia de la administración anterior, que agotó y dañó las reservas petroleras estadounidenses, Estados Unidos se ha comprometido a reemplazar con creces estas reservas estratégicas con aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año (un 20 % más de los que se utilizarán), sin coste alguno para el contribuyente”, continuó.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz Kamran Jebreili - AP

Acto seguido, la administración de Trump apuntó contra Irán y sostuvo que, junto con sus aliados, se empeñó en “asesinar a estadounidenses” durante 47 años y advirtió: “Han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados. Con el presidente, esos días están llegando a su fin. Tengan la certeza de que la seguridad energética de Estados Unidos es más sólida que nunca”.

El estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, es un paso estratégico con Omán por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cada día, cerca de 15 millones de barriles de crudo y otros cinco millones de barriles de productos petrolíferos refinados lo atraviesan, lo que representa alrededor del 20% del transporte marítimo mundial de petróleo.

La AIE anticipó que la liberación de reservas se hará de forma paulatina y con un calendario adaptado a las circunstancias de cada país miembro. Su principal objetivo será amortiguar la volatilidad de los precios y garantizar que el mercado disponga de suministros suficientes mientras persista la crisis. En tanto, aclaró que la medida debe ser temporal.

Con información de AFP.