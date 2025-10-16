Estados Unidos supera el precio promedio de los autos nuevos: cuánto cuesta comprar un 0km en octubre 2025

Aquellos residentes de Estados Unidos que quieran comprar un auto nuevo deben prepararse para desembolsar una buena cantidad de dinero, si desean adquirir un 0km, ya que los recientes aranceles han incrementado los costos de forma considerable en los últimos meses.

Cuál es el precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos

De acuerdo con un reciente informe de Kelley Blue Book, las personas que planean comprar un auto nuevo en el país deberán pagar un precio promedio de 50.000 dólares. Este incremento responde a diversos factores, no solo al aumento de los aranceles para los vehículos importados.

Los autos de lujo impulsaron el incremento de los precios (Unsplash)

Si bien los nuevos impuestos a los autos y refacciones han afectado directamente el precio final para los consumidores, el aumento general del 3,6% anual también está relacionado con la creciente presencia de autos de lujo y eléctricos en el mercado.

No obstante, Kelley Blue Book destacó que, pese al incremento del 25% en los aranceles, los precios aún no se han disparado de manera descontrolada. Esto se debe, en parte, a que muchos compradores adquirieron sus vehículos antes de que se aplicaran las nuevas tarifas en marzo pasado, lo que redujo la demanda y contuvo las alzas posteriores.

Sin embargo, los expertos prevén que una vez que lleguen los modelos 2026 a los concesionarios, los precios podrían subir aún más, aunque no lo suficiente para compensar los costos adicionales que las marcas enfrentan por los aranceles.

El informe también señala que los valores de los autos nuevos llevan más de un año en aumento constante, y el ritmo de crecimiento se ha acelerado en los últimos meses. En septiembre, el gasto promedio por vehículo superó por primera vez la barrera de los 50.000 dólares, un máximo histórico en el país.

La venta de autos eléctricos se dispara en EE.UU. pese a su alto precio

Según Kelley Blue Book, el tercer trimestre de 2025 registró un récord de ventas de autos eléctricos (EV) en Estados Unidos, con 437.487 unidades vendidas, lo que representa una cuota de mercado del 10,5%.

Precio de tesla Model Y en octubre (tesla.com)

Una de las razones principales de este repunte fue que los compradores aprovecharon los créditos fiscales federales antes de que expiraran, el 31 de septiembre pasado. Estos incentivos otorgaban 7500 dólares para vehículos eléctricos nuevos y hasta 4000 dólares para los usados.

Este impulso de última hora provocó un incremento interanual del 30% en la venta total de autos eléctricos. El precio promedio de un EV en septiembre fue de 58.124 dólares, un 3,5% más que en agosto. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, los precios se mantuvieron prácticamente estables, con una leve baja del 0,4%.

Los autos Okm por 20 mil dólares “desaparecieron”

Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, advirtió que el auto nuevo de 20.000 dólares prácticamente ha desaparecido del mercado estadounidense, lo que ha dejado fuera a muchos consumidores de clase media y baja.

La tarifa de carga de un tesla podría llegar a los US$18 (Pixabay/@ElasticComputeFarm) (Pixabay/@ElasticComputeFarm)

“El mercado automotriz actual está dominado por hogares con mayor poder adquisitivo, que tienen acceso a crédito y buscan modelos de gama alta”, explicó Keating.

La combinación de autos eléctricos y de lujo ha empujado los precios al alza, y superaron la barrera de los 50.000 dólares por unidad. Solo en septiembre, se registraron más de 60 modelos con precios superiores a 75.000 dólares, una cifra que hace apenas una década era impensable para el consumidor promedio.