Estas personas pueden participar del casting de Steven Spielberg en Nueva Jersey: pagan US$216 por ocho horas

Mientras Steven Spielberg continúa con el rodaje de su nueva película protagonizada por Emily Blunt y un elenco estelar, hay un nuevo llamado para un casting. Es que el reconocido director y guionista busca personas con auto en Nueva Jersey para el rodaje de una escena de dicho film, que se hará a finales de marzo.

La búsqueda de Steven Spielberg en Nueva Jersey

La película, que además de la presencia de Emily Blunt tiene como coprotagonista a Wyatt Russell, todavía no tiene ningún título anunciado, pero se informó que podría llamarse The Dish, según NJ.

Spielberg está filmando la producción en todo el “Estado Jardín” -la semana pasada en el norte y la próxima semana en el sur- pero esta escena en particular se filmará en el condado de Middlesex. Se buscan personas con auto para trabajar como actores de fondo o extras a partir del 27 de marzo.

Emily Blunt es la protagonista del film (Foto: Archivo)

En cuanto a la propuesta, quienes participen en esta escena en particular recibirán US$216 por ocho horas de trabajo si son miembros del Sindicato de Actores de Cine y US$181,50 por diez horas de trabajo si no son miembros del Sindicato. La asignación para automóvil para la filmación es de US$37,50.

¿Cómo deben postularse los interesados?

Aquellos que deseen participar de esta breve parte de la película, y cuenten con el auto solicitado, deben enviar un correo electrónico a nonview@gwcnyc.com con el asunto “3/27/25 CARS” y tienen que incluir cierta información que se pide.

Esta es nombre y pronombres preferidos del participante, número de teléfono, si es o no miembro del SAG (sindicato estadounidense que reúne al Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild) y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (American Federation of Television and Radio Artists), confirmación de que se tiene 18 años y licencia de conducir, disponibilidad con el auto el 27 de marzo, año, color, marca y modelo del vehículo.

La escena en cuestión será el 27 de marzo (Foto: Canva)

Además, es necesario adjuntar fotos actuales, no profesionales, de ellos mismos y una del auto. Los extras deben presentar identificación.

Más detalles de la película

El film de Steven Spielberg, que aún no tiene un nombre definido, cuenta con un elenco que tiene varias figuras del mundo de la actuación. Entre ellas, los nominados al Oscar, Emily Blunt (Oppenheimer) y Colman Domingo (Sing Sing), el ganador del Emmy Josh O’Connor (The Crown), la estrella de Bad Sisters Eve Hewson, el ganador del Oscar Colin Firth (The King’s Speech) y Wyatt Russell.

El guion fue escrito por David Koepp, que ya trabajó con el famoso director en varias producciones y co-escribió Jurassic Park.

Spielberg no es ajeno al estado de Nueva Jersey, ya que allí pasó parte de su infancia e incluso se inició en el cine. Parte de estas vivencias las plasmó en su película de 2022 The Fabelmans, según NJ. En 2005 rodó La guerra de los mundos en el mismo estado estadounidense.