Estos son los nuevos motivos por los que te podrían negar la visa de EE.UU.

La administración Trump dispuso una ampliación de los criterios médicos para la evaluación de solicitudes de visa de EE.UU. Un cable diplomático enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, instruye a los funcionarios consulares a considerar un conjunto de afecciones crónicas de salud como factores para rechazar el ingreso de extranjeros al país. La medida, informada este jueves, modifica la política migratoria vigente y expande los controles más allá de las enfermedades contagiosas tradicionales.

Cuáles son las nuevas condiciones de salud para la denegación de visas

El gobierno de Estados Unidos ahora podrá rechazar solicitudes de ingreso por padecimientos como la obesidad, la diabetes, el cáncer y diversas enfermedades cardíacas o respiratorias. La directiva fue comunicada a todas las embajadas y consulados estadounidenses a través de un cable diplomático el pasado 6 de noviembre, según una copia del documento que obtuvo y verificó el periódico The Washington Post.

La administración Trump dispuso la ampliación de los criterios médicos para la evaluación de solicitudes de visa Luis M. Alvarez - FR596 AP

La nueva política proporciona a los funcionarios consulares razones adicionales para denegar permisos de entrada. “Deben tener en cuenta la salud del solicitante”, especifica el texto del Departamento de Estado. “Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”, argumenta el documento.

El cable sugiere explícitamente que los consulados consideren la obesidad como un factor determinante, ya que puede derivar en apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2022, aproximadamente el 16% de los adultos en todo el mundo eran obesos, mientras que el 14% padecía diabetes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, envió el cable diplomático con las nuevas instrucciones a consulados y embajadas Evan Vucci - AP

El alcance de la regla de “carga pública”

La directiva de Rubio se ampara en la regla de la “carga pública”, una normativa que permite negar visas y residencias permanentes a inmigrantes que, según la previsión de las autoridades, utilizarán de forma intensiva los programas de asistencia social o requerirán institucionalización. Los críticos de la medida señalan que la administración actual expande este concepto al suponer que cualquier condición médica representa una carga financiera para el país.

La orden se aplica tanto a personas que solicitan visas temporales, como los permisos de trabajo H-1B, como a inmigrantes que buscan la residencia permanente por motivos laborales o familiares. Quedan excluidos ciertos solicitantes de visas humanitarias, como los refugiados, aunque muchos de esos programas fueron suspendidos por el gobierno actual.

La obesidad, la diabetes y el cáncer son ahora motivos para la denegación de visas Archivo/Shutterstock

Otras razones para el rechazo de solicitudes

Además de las condiciones de salud, la guía del Departamento de Estado introduce otros criterios para considerar a un solicitante no elegible. Los funcionarios ahora deben evaluar si la persona superó la edad de jubilación, la cantidad de dependientes que tiene, como hijos o padres ancianos, y si alguno de ellos presenta “necesidades especiales” o discapacidades.

Estas nuevas directrices otorgan a los funcionarios consulares una discreción considerablemente mayor para rechazar las solicitudes. Steven Heller, un abogado de inmigración británico que fue funcionario en Estados Unidos, afirmó que la medida otorga a los agentes de visas “más motivos para no expedir un visado”.

