Estrellas de la televisión deslumbran en la alfombra roja de los Emmy

Las mayores estrellas de la televisión caminaron por la alfombra roja el domingo bajo un brillante sol de septiembre para los premios Emmy, el primero de muchos eventos que marcarán las tendencias de la moda rumbo a los Óscar.

Aquí algunos de los mejores atuendos vistos en el Teatro Peacock de Los Ángeles:

- Regias en rojo -

Selena Gomez, quien protagoniza "Only Murders in the Building" de Hulu, llegó del brazo de su prometido, el productor musical Benny Blanco, ataviada con un vestido rojo sin mangas firmado por Louis Vuitton, de largo completo, con una abertura y una cola amplia.

Sydney Sweeney, la estrella de "Euphoria" quien presenta este domingo uno de los premios, también deslumbró con un impresionante vestido del mismo tono sin tirantes, de pronunciado escote y abundantes diamantes.

- Trajes blancos perfectos -

Pedro Pascal, nominado a mejor actor dramático por "The Last of Us", emanó sofisticación con un traje crema de doble botonadura, lentes de sol y una incipiente barba.

Gwendoline Christie, nominada por el thriller de oficina de ciencia ficción "Severance" y quien también protagoniza la reinvención de la familia Addams de Netflix "Wednesday", impresionó con un traje ajustado pálido de Tom Ford y el cabello peinado hacia atrás para mayor dramatismo.

Tramell Tillman, quien ganó el Emmy por mejor actor de reparto en un drama por "Severance", también lució elegante en blanco, acompañado de un broche brillante para completar el conjunto.

- Tonos otoñales -

A diferencia de la mayoría de las premiaciones de Hollywood, los Emmy no se celebran en invierno, sino cuando el otoño está por comenzar. Y la paleta de colores que se vio en la alfombra roja lo reflejó.

Una de quienes se unieron a la tendencia otoñal fue la ganadora del Óscar Kathy Bates, nominada a mejor actriz dramática por la nueva versión de CBS del drama legal "Matlock". Lució regia con un vestido largo marrón con mangas largas y un corpiño drapeado.

Seth Rogen, ganador del Emmy a mejor actor de comedia por su sátira maníaca de la industria "The Studio", usó un esmoquin de terciopelo color óxido.

- "Barbiecore", aún vigente -

Lisa, cantante de Blackpink, quien debutó como actriz en la tercera temporada de "The White Lotus", se presentó con un vestido escultural rosa sin hombros que dejó ver mucha pierna y se extendía con una larga falda giratoria de cintas de tul.

Su compañera de reparto Aimee Lee Wood también sorprendió en rosa con un vestido sin tirantes y un corpiño que revelaba un destello de rojo.

Y Julianne Nicholson, ya ganadora del Emmy a mejor actriz invitada en una comedia por "Hacks", apareció encantadora con un vestido magenta sin tirantes con un escote cuadrado.

- Accesorios, con mensaje político -

La guerra en Gaza ciertamente estaba en la mente de algunos asistentes a los Emmy.

Megan Stalter, una de las estrellas revelación de "Hacks", llegó casual con una camiseta blanca y jeans... aunque su bolsa habló por su pinta con el mensaje "¡Cese el fuego!" escrito sobre una cinta adhesiva blanca.

Y Javier Bardem, nominado a mejor actor de reparto en una miniserie por "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", llevaba una kufiya palestina blanco y negro alrededor de su cuello.

sst/jgc/atm/arm