Estudio: Los humanos del Paleolítico eran selectivos con las rocas para fabricar herramientas

WASHINGTON (AP) — Los ancestros humanos durante el Paleolítico eran más selectivos con las rocas que usaban para fabricar herramientas de lo que se pensaba anteriormente, según una investigación publicada el viernes.

No sólo fabricaban herramientas, sino que también tenían una imagen mental de dónde se encontraban los materiales adecuados y planificaban con anticipación para usarlos, recorriendo largas distancias.

Hace aproximadamente 2,6 millones de años, los primeros humanos habían desarrollado un método de golpear piedras entre sí para desprender astillas afiladas que podían usarse como cuchillas para desmembrar carne.

Esto les permitió darse un festín con grandes animales, tales como hipopótamos que se reunían cerca de un manantial de agua dulce en el sitio arqueológico de Nyayanga, en Kenia.

“Pero la piel de hipopótamo es realmente dura”, y no todas las piedras eran adecuadas para crear cuchillas lo suficientemente afiladas como para perforar la piel de hipopótamo, explicó el coautor Thomas Plummer, paleoantropólogo del Queens College de la Universidad Municipal de Nueva York.

La coautora Emma Finestone, del Museo de Historia Natural de Cleveland, añadió: “Cuando pensamos en herramientas de piedra, no todas las rocas son iguales en términos de la calidad de las herramientas”.

En el sitio de Nyayanga, los investigadores encontraron cuchillas duraderas hechas de cuarcita, un material rocoso que rastrearon hasta lechos de ríos y otros lugares a unos 13 kilómetros (8 millas) de distancia. La nueva investigación aparece en la revista Science Advances.

“Esto deja entrever que tienen un mapa mental de dónde están distribuidos diferentes recursos a lo largo del paisaje”, apuntó el coautor Rick Potts, del Programa de Orígenes Humanos del Smithsonian.

Anteriormente, los investigadores habían asumido que las piedras podrían haberse encontrado a sólo kilómetro y medio (una milla) del manantial de agua dulce.

El nuevo estudio muestra que “estos primeros humanos pensaban con anticipación. Probablemente sea la primera vez que tenemos en el registro arqueológico una indicación de ese comportamiento”, expresó Eric Delson, paleoantropólogo del Museo Americano de Historia Natural, quien no participó en la investigación.

El ejemplo más antiguo conocido anteriormente de ancestros humanos que transportaban materias primas para la fabricación de herramientas era aproximadamente 600.000 años posterior al sitio de Nyayanga.

Los investigadores indicaron que no está claro quiénes eran estos primeros fabricantes de herramientas, si eran miembros del género Homo o una rama relacionada —pero extinta— del árbol genealógico, como el Paranthropus.

El Homo sapiens no surgió sino hasta mucho después, hace unos 300.000 años.

Pero la habilidad para buscar los mejores materiales con el fin de fabricar tecnología simple se remonta a casi 3 millones de años.

“Hoy en día somos una especie que todavía depende de la tecnología: usando herramientas para expandirse por el mundo y adaptarse a diferentes entornos”, observó Finestone.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. LA AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.