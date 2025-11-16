Estudio revela cuál es la hora más peligrosa para conducir en EE.UU. en Thanksgiving

En noviembre de cada año se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, fecha en la que se registra un aumento considerable en los viajes por carretera en comparación con otras festividades. Un estudio reciente reveló que quienes conduzcan el próximo Thanksgiving tienen mayores probabilidades de distracciones al volante, combinado con otros hábitos peligrosos.

La franja horaria más peligrosa para conducir en Thanksgiving en EE.UU.

Durante las festividades de Acción de Gracias, millones de personas viajan en automóvil y existen mayores hábitos de inseguridad vial, como el exceso de velocidad, según el estudio realizado por Cambridge Mobile Telematics (CMT, por sus siglas en inglés).

El riesgo de conducción en EE.UU. aumenta en la víspera de Acción de Gracias (Pexels/Riccardo)

La semana de Thanksgiving registra que los conductores pasan 68% más tiempo en exceso de velocidad y 10.8 % más de tiempo distraídos mientras conducen, comparado con fechas no festivas.

Los datos clave del estudio revelan que resulta más peligroso conducir durante la víspera del Día de Acción de Gracias, desde las 18.00 hs del miércoles anterior hasta las 5.59 hs de la mañana del jueves.

Esto debido a las cifras registradas del 2019 al 2023, cuando al menos 149 conductores estuvieron involucrados en accidentes de tráfico mortales dentro de estas horas.

El estudio apunta a que esto se debe al consumo de bebidas alcohólicas que tiene lugar la noche antes de Thanksgiving, ya que todos los automovilistas de los accidentes registrados en los últimos años se encontraban en estado de ebriedad.

Los viajes en carretera en EE.UU. aumentan considerablemente en la semana de Acción de Gracias (Pexels/Pixabay)

Se estima que la semana de Acción de Gracias más de 70 millones de personas conducen casi 50 millas (80 kilómetros) o más por las carreteras del país norteamericano, y que el día de mayor afluencia es el miércoles previo al feriado federal.

Las horas de mayor distracción y exceso de velocidad

Otros datos explican que el Día de Acción de Gracias podría ser más peligroso para los conductores en comparación con Navidad y Año Nuevo. Esto porque muchos automovilistas manejan a exceso de velocidad y también se distraen con sus teléfonos celulares.

La conducción distraída también resulta peligrosa y su punto máximo se alcanza entre las 9.00 hs y las 13.00 hs, y de las 9.00 hs y las 21.00 hs del jueves de Thanksgiving.

El estudio concluye que durante Acción de Gracias, existen mayores niveles de exceso de velocidad durante todo el día, en comparación con días similares, aunque los momentos pico serían entre la media noche hasta las 16.00 hs.

El exceso de velocidad, las distracciones y el consumo de alcohol, aumentan los riesgos viales (Pexels/Ingo Joseph)

Sin embargo, los excesos de velocidad sí son mayores en festividades como Navidad y Año Nuevo, mientras que en todos los casos, el consumo de alcohol agrava los riesgos viales.

Cuándo y por qué se celebra Thanksgiving en EE.UU.

El Día de Acción de Gracias es una celebración anual que se festeja en el país norteamericano el cuarto jueves de noviembre, según el gobierno estadounidense. Este 2025, Thanksgiving es el jueves 27 de noviembre y muchas familias se reúnen para compartir la cena.

La tradición surge cuando los nativos americanos y los colonos ingleses se unieron para celebrar la primera cosecha exitosa luego de un duro invierno.

Muchos estadounidenses viajan para reunirse con sus familias el Día de Acción de Gracias (Pexels/Karola G)

Actualmente, es una época del año que se celebra en familia, por lo que muchos estadounidenses viajan en vísperas de este día para reunirse con sus seres queridos. Además, es un feriado federal, lo que significa que las oficinas gubernamentales permanecen cerradas, al igual que los bancos y algunos negocios privados.

En 2024, la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) estimó que 79.9 millones de automovilistas viajarían por el país norteamericano desde el miércoles antes y hasta el lunes posterior a Thanksgiving.

El Día de Acción de Gracias es considerado el festivo con mayor ocupación en viajes en carretera, vuelos y cruceros.