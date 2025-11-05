Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe

El Samsung Galaxy S26 Ultra volverá a ser el gran protagonista del próximo Galaxy Unpacked, el evento con el que la marca abre cada año el calendario de lanzamientos de la industria móvil. Pero esta vez, los planes no siguen el ritmo habitual: reportes desde Corea del Sur adelantan un cambio clave en la fecha de presentación del modelo insignia.

¿Cuándo será el lanzamiento del Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo con Forbes, el Galaxy Unpacked 2026 se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero en San Francisco, casi un mes más tarde que en las ediciones anteriores. En 2025, el evento tuvo lugar el 22 de enero, y en 2024, el 17 del mismo mes.

Samsung busca adelantarse a sus rivales antes del MWC Captura de video Demon's Tech

El medio surcoreano MoneyToday —al consultar fuentes de la empresa— informó que el cambio de fecha busca alinear el ciclo de desarrollo con la estrategia comercial y ajustar el calendario de lanzamientos de la compañía.

La nueva programación dejará la presentación de la serie Galaxy S26 justo antes del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) de Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026. Según Forbes, las ventas de los modelos S26, S26+ y S26 Ultra comenzarían a inicios de marzo, lo que permitirá a la marca presentar sus novedades antes que sus competidores y marcar el tono del MWC.

¿Por qué Samsung eligió San Francisco para su presentación global?

La elección de San Francisco no es casual. Según Forbes, Samsung busca fortalecer su relación con el entorno de la inteligencia artificial, un ámbito dominado por empresas del Silicon Valley.

La sede permitirá cerrar nuevas alianzas tecnológicas y anunciar, junto a directivos de la región, servicios exclusivos vinculados a la plataforma Galaxy AI. En ediciones anteriores, la firma surcoreana presentó su sistema junto a Google, y se espera que este año incorpore funciones más avanzadas y nuevas integraciones en sus próximos dispositivos.

El evento traerá funciones avanzadas y nuevas alianzas tecnológicas Captura del video de Demon's Tech

¿Qué modelos acompañarán al Galaxy S26 Ultra?

A diferencia de lo que se especuló, no habrá un Galaxy S26 Pro. La marca mantendrá su fórmula tradicional con tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

El Galaxy S25 Edge, que debutó en 2025, quedará como una edición especial sin continuidad. La apuesta estará centrada en la optimización del rendimiento, la autonomía y la integración con el ecosistema Galaxy AI.

Samsung amplía su apuesta por la inteligencia artificial junto a NVIDIA

En el contexto de su estrategia para expandir la inteligencia artificial en productos y procesos, Samsung Electronics anunció una alianza con Nvidia para crear una megafábrica de IA. El complejo contará con 50 mil procesadores gráficos —conocidos como GPU—, que se utilizarán para acelerar la fabricación de chips electrónicos y mejorar la producción de celulares y robots.

La firma refuerza vínculos con el ecosistema de inteligencia artificial Captura del video de Demon's Tech

Según la Newsroom oficial de NVIDIA, el proyecto combinará la experiencia de Samsung en tecnología de semiconductores con la potencia de cálculo de los sistemas desarrollados por la empresa estadounidense. Este trabajo conjunto permitirá procesar información a mayor velocidad y alcanzar hasta 20 veces más rendimiento en tareas técnicas, como el diseño y la prueba de componentes electrónicos.

De acuerdo con CNBC, Samsung también actualizará su memoria HBM4, una pieza clave para los chips de inteligencia artificial, y aplicará el software Omniverse de NVIDIA. Esta herramienta posibilita la creación de fábricas virtuales, donde se simulan operaciones reales para prevenir fallas, mejorar la eficiencia y tomar decisiones de forma inmediata.