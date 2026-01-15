Tras los elogios a Delcy Rodríguez, Trump recibe a Corina Machado en la Casa Blanca

WASHINGTON.– La líder opositora venezolana María Corina Machado seguramente nunca hubiera imaginado que las horas previas de su esperado encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, que se concretará hoy desde las 12.30 (hora local, las 14.30 en la Argentina), iba a estar precedido de una lluvia de elogios del presidente norteamericano a la dirigente chavista que tomó la posta del poder tras la captura de Nicolás Maduro, hace 12 días.

Luego de que Trump reveló ayer un diálogo “muy bueno” con Delcy Rodríguez y se mostró elogioso de la presidenta interina de Venezuela -a quien calificó de “estupenda”- por los “avances extraordinarios” para estabilizar el país sudamericano, el mandatario norteamericano recibirá hoy a la Premio Nobel de la Paz, en una reunión clave en la que Machado podría empezar a definir su rol en para una futura transición en la era post Maduro.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval. Alex Brandon� - AP�

“Creo que simplemente vamos a hablar. Y no la conozco. Es una mujer muy amable. Creo que solo vamos a hablar de temas básicos”, dijo Trump sobre Machado anoche, en una entrevista con la agencia Reuters. El presidente, como suele ocurrir, evitó llamarla por su nombre.

El almuerzo entre ambos, que según anunció la Casa Blanca será cerrado a la prensa, se desarrollará en un comedor privado. No habrá Salón Oval para la líder opositora, y en paralelo, desde las 13 (hora local), la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, dará su habitual conferencia con los periodistas. En la previa, no son buenas señales para Machado.

Las crecientes señales de sintonía entre las administraciones de Trump y de Rodríguez, con el sugestivo tono positivo empleado ayer por ambos líderes al describir su diálogo, dejaron a Machado en una posición incómoda en la previa de un encuentro crucial para sus aspiraciones políticas y en el que pone mucho en juego.

Algunos de sus asesores -revelaron medios norteamericanos- temen que la reunión con Trump pueda perjudicar la estrategia de su movimiento político si el presidente norteamericano la desacreditara en público o minimizara la necesidad de una transición democrática en Venezuela que incluya a Machado como una figura central. Con el magnate presente, la moneda siempre está en el aire.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado. Ariana Cubillos - AP

Pese a no haber sido considerada por Trump para esta etapa en Venezuela luego de la caída de Maduro, Machado ha mantenido un delicado equilibrio: evitó confrontar con el presidente y, a la par, ha sostenido sus duras posturas contra el chavismo.

La líder opositora -que el mes pasado fue ayudada por Estados Unidos para salir de Venezuela y viajar a Oslo a recibir el Nobel de la Paz- también se mostró dispuesta a compartir con Trump su galardón. El gesto fue bien recibido por el presidente estadounidense -quien abiertamente hizo campaña para intentar ser el ganador-, aunque el Instituto Nobel cerró la puerta a la oferta de Machado.

Anoche, al ser consultado por Reuters si quería que ella le entregara su premio, Trump respondió: “No, no dije eso. Ella ganó el Nobel de la Paz”. ¿Y si ella lo llevara a la Casa Blanca? “Bueno, eso es lo que estoy escuchando. No lo sé, pero no debería ser yo quien lo diga”, gambeteó el presidente.

Guiños al chavismo

Pese a las señales de distensión de la dirigente venezolana, Trump y su administración avanzaron en la coordinación con el régimen chavista. “Tuvimos una excelente conversación hoy, y es una persona estupenda”, dijo ayer sobre Delcy Rodríguez en el Salón Oval, otra muestra de la tutela que ejerce Washington sobre Caracas.

“Ha sido muy fácil tratar con ella. Creo que va a venir [a Estados Unidos], ya saben, eventualmente vendrá... no todavía, pero con el tiempo vendrá y yo también iré a su país”, indicó el mandatario, al abrir la puerta a un posible viaje a Venezuela.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Trump sobre Delcy Rodríguez:



“Tuvimos una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”. pic.twitter.com/hX1Nb4lGRr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

“De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. [El secretario de Estado] Marco Rubio está en contacto [con Rodríguez]. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, amplió el líder republicano, decidido a continuar con su respaldo a la exvicepresidenta de Maduro para liderar esta etapa de la transición.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa, en Caracas. JUAN BARRETO� - AFP�

Poco después, tanto Trump como Rodríguez usaron sus redes sociales para ahondar en los temas de su conversación.

Primero, la dirigente chavista describió en su cuenta de X “una larga y cortés conversación telefónica” con Trump, “desarrollada en un marco de respeto mutuo”, en la que abordaron “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos”.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Solo media hora después, Trump se pronunció en Truth Social. “Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando grandes avances en nuestra labor para ayudar a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. ¡Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca!“, escribió.

This morning I had a very good call with the Interim President of Venezuela, Delcy Rodríguez. We are making tremendous progress, as we help Venezuela stabilize and recover. Many topics were discussed, including Oil, Minerals, Trade and, of course, National Security. This… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 14, 2026

“Todas estas declaraciones están claramente dirigidas a Machado. Trump podría haber guardado silencio, al menos hasta su visita a la Casa Blanca [el jueves]. En este punto, no creo que Trump le esté dando a Machado ni la más mínima oportunidad cuando se trata de una transición política en Venezuela“, analizó Imdat Oner, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

En los últimos días Rodríguez ha dado muestras de una consolidación de su alianza con el gobierno norteamericano, en pleno proceso de liberaciones de presos políticos y los avances de Trump para acelerar sus planes para tomar el control de la industria petrolera venezolana mediante multimillonarias inversiones de compañías norteamericanas.

“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, describió ayer Rodríguez a un grupo de periodistas en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El martes, el régimen hizo otro guiño a Washington al empezar a liberar a prisioneros estadounidenses.

Tras bambalinas, Rodríguez buscó torpedear la visita de Machado a Washington, en un virtual duelo por congraciar al presidente norteamericano. Además de encontrarse cara a cara con Trump, la líder opositora tendrá esta tarde (desde las 15, hora local) una recepción en el Senado, informó su equipo de comunicación. El lunes había recibido un fuerte gesto del papa León XIV, quien la recibió en el Vaticano.

El Papa y María Corina Machado, en su encuentro en el Vaticano. VATICAN MEDIA� - VATICAN MEDIA�

Según reveló la agencia Bloomberg, el excanciller y jefe de misión en la embajada venezolana en Reino Unido, Félix Plasencia, prevé viajar hoy nuevamente a Washington por instrucción de la presidenta interina, tras haber estado el fin de semana pasado junto a otros funcionarios.

El ex jefe de la diplomacia venezolana entre 2021 y 2022 buscó avanzar con el Departamento de Estado en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos y explorar la posibilidad de que Rodríguez consiga un encuentro con Trump más temprano que tarde, según distintas versiones.