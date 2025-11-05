FAA reduce tráfico aéreo en 10% en 40 mercados de alto volumen durante cierre de gobierno de EEUU
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON (AP) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de "alto volumen" a partir de la mañana del viernes para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.
La agencia sufre de escasez de personal debido a que algunos controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin recibir pago, no se presentan a trabajar durante el cierre, lo que resulta en retrasos en todo el país.
El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que la agencia no va a esperar a que surja un problema para actuar, y señaló que el cierre está causando presiones de personal y "no podemos ignorarlo".
Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron que se reunirán más tarde con líderes de aerolíneas para determinar cómo implementar de manera segura la reducción.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
