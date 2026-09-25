A los 85 años, Martha Stewart revela en qué gastará dinero siempre: “Me da más alegría que cualquier otra cosa”

A los 85 años, Martha Stewart tiene claro cuál es el gusto en el que no le preocupa gastar: comprar plantas y árboles. La empresaria estadounidense explicó que destinar parte de su dinero a sus espacios verdes representa una de sus mayores satisfacciones y forma parte de una afición que mantiene desde hace décadas.

Martha Stewart habló de su pasión por comprar plantas y árboles

Durante una conversación con Richard Christiansen, fundador de Flamingo Estate, Stewart habló sobre el lugar que ocupa esta actividad en su vida.

El encuentro se realizó el viernes 18 de septiembre en 92NY, en Nueva York, durante una presentación de Flamingo Estate Pleasure Principles: An Almanac from the Garden, según informó People.

Martha Stewart destacó la alegría que le genera la jardinería y contó que gasta mucho dinero en la actividad Instagram @marthastewart48

Al hablar de sus gastos, la referente del estilo de vida admitió que suele darse gustos cuando se trata de incorporar vegetación a sus propiedades.

Según dijo, su gerente le presenta numerosas facturas correspondientes a la compra de plantas y árboles y, en algunas ocasiones, ella misma debe revisar las cuentas para identificar a qué ejemplar corresponde cada desembolso.

Pese a esos gastos, Stewart dejó una reflexión contundente sobre el tema: “Eso me da más alegría que cualquier otra cosa”. Por su parte, Christiansen coincidió con esa valoración y contó que suele pedir una planta como regalo para cumpleaños y otras celebraciones.

Según su mirada, estos obsequios también adquieren un componente afectivo porque quedan asociados a quien los entregó.

Los consejos de Martha Stewart para comenzar a cultivar

A pesar de su extensa experiencia, Stewart reconoció que todavía comete errores al cuidar los jardines, huertos e invernaderos de sus propiedades. Por eso, recomendó comenzar con proyectos pequeños, informarse y asumir que los resultados no siempre serán los esperados.

El interés por la jardinería nació durante su infancia gracias a la influencia de su padre

Entre sus principales sugerencias, la empresaria destacó la importancia de experimentar con distintas especies. “Empieza poco a poco. Investiga. No te preocupes por los errores, porque vas a cometer muchos”, señaló según reprodujo People, y aconsejó incorporar algo que resulte atractivo para comprobar si puede prosperar.

Esa curiosidad también guía sus propios proyectos. Actualmente, consigue producir variedades que tiempo atrás no imaginaba que podría obtener y este año celebró su mayor cosecha de alcachofas, además de frambuesas doradas, frambuesas moradas y grosellas.

De dónde viene la pasión de Martha Stewart por la jardinería

El vínculo de Stewart con el cultivo comenzó durante su infancia, cuando su padre le transmitió ese interés, según contó en las declaraciones del evento que recogió People. Su familia mantenía un huerto para contribuir con alimentos destinados a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que marcó su acercamiento temprano a esa práctica.

La empresaria vincula esta práctica con el bienestar, la longevidad y un envejecimiento saludable

Décadas después, ese hábito continúa presente en su rutina. En su finca de 63 acres (25,5 hectáreas) en Maine, dedica parte de cada jornada al cuidado de los espacios exteriores y define toda el área como su “jardín del amor”.

Además del disfrute personal, Stewart relaciona el cultivo con una mayor atención a la alimentación y el bienestar. Según explicó, producir parte de lo que se consume permite conocer su procedencia y acompaña el interés creciente por la longevidad y un envejecimiento saludable.

Para la empresaria, ese contacto cotidiano con la naturaleza conserva el mismo atractivo con el paso del tiempo. “Realmente me encanta la jardinería y le dedico un rato cada día. Es una sensación increíble”, resumió.