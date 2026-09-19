Bill Dillon, de 102 años, revela el secreto de su longevidad: “Una buena esposa”

Bill Dillon celebró el 6 de septiembre sus 102 años en su hogar de Topanga, Los Ángeles, rodeado de familiares y recuerdos de su vida. El veterano de la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial compartió cuál es, según él, el secreto de su longevidad.

El secreto de longevidad de Bill Dillon a los 102 años

Durante el recorrido por su casa, Dillon mostró a ABC7 fotografías familiares, condecoraciones militares y objetos relacionados con distintos momentos de sus más de 100 años.

Dillon se alistó en la Marina de Estados Unidos en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial Instagram @realbilldillon

Al recibir la consulta sobre qué explica que haya llegado a los 102 años, Dillon relacionó su longevidad con Janet, con quien tuvo siete hijos. “La gente me pregunta eso y les diré la verdad: una buena esposa”, afirmó.

La pareja se conoció durante la adolescencia. Dillon precisó que estuvieron casados durante 72 años y cuatro meses y conserva una fotografía de Janet en un sitio de su casa que recorre cada mañana.

“La guardo aquí porque cada mañana, cuando paso por aquí, acaricio a mi esposa y le digo que la quiero”, contó. El recuerdo todavía lo emociona. Mientras hablaba sobre ella durante la entrevista, pidió que no lo “hagan llorar” porque eso le “resulta muy fácil”.

Lanai Page, una de las hijas de Dillon, destacó la energía y la actitud positiva de su padre. La mujer, de 73 años, aseguró que él todavía logra superarla en ese aspecto. “Es una inspiración”, expresó.

Dillon se alistó en la Marina de Estados Unidos en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial

Bill Dillon y Janet: la confianza detrás de 72 años de matrimonio

Dillon también identificó otro elemento que considera central en la relación que construyó junto a Janet. Después de tantos años compartidos, destacó especialmente la confianza mutua. “Ella podía confiar en mí en cualquier lugar y yo podía confiar en ella en cualquier lugar”, explicó.

Entre los recuerdos de ese vínculo también permanecen las cartas que envió durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. Janet conservó aquella correspondencia a lo largo del tiempo. “Mi esposa guardó todas mis cartas”, recordó.

Bill Dillon en la Segunda Guerra Mundial: su historia en el USS Sailfish

Dillon nació el 6 de septiembre de 1924, cerca de Pittsburgh, Pensilvania, y fue uno de 12 hermanos, de acuerdo con Best Defense Foundation. Cuatro integrantes de la familia prestaron servicio durante la Segunda Guerra Mundial y todos regresaron a sus hogares.

Bill Dillon celebró sus 102 años rodeado de familiares, afecto y recuerdos de una vida centenaria Instagram @realbilldillon

En 1942 se alistó en la Marina de Estados Unidos y posteriormente integró la tripulación del USS Sailfish como operador de radio y radar. El submarino había sido originalmente comisionado con el nombre Squalus y se hundió durante una inmersión de prueba en 1939. Tras ser reflotado y reacondicionado, volvió al servicio activo.

La noche del 3 de diciembre de 1943, Dillon detectó mediante radar un convoy japonés en medio de un tifón. Poco después de la medianoche del 4, el submarino inició una serie de ataques con torpedos contra el portaaviones Chuyo, que terminó hundido horas después.

Durante los ataques aéreos contra Formosa de 1944, el USS Sailfish rescató a 12 aviadores de la Marina estadounidense que habían caído al mar. Dillon recibió la baja con honores en noviembre de 1947.