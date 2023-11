escuchar

Adamari López y su única hija, Alaïa, se encuentran separadas debido a los nuevos compromisos laborales de la presentadora de televisión, quien estará ausente de su casa familiar durante varios meses hasta concluir su nuevo reto con Televisa-Univision. Este cambio también impacta en su estructura familiar, ya que Toni Costa, su expareja, es ahora quien se encuentra a cargo del cuidado de la niña mientras ella está fuera de Miami.

“Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas”, adelantó la actriz en una entrevista con Despierta América sobre su regreso a la pantalla chica: ”De hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”. Aunque no ha confirmado el país donde radica actualmente, diferentes medios apuntan a que está en México e incluso se mostró evasiva cuando se lo preguntaron directamente en el aeropuerto.

“No se ha hecho en los Estados Unidos antes y que me dan la oportunidad de conducir”, manifestó la presentadora al hablar sobre su regreso a la pantalla chica en la entrevista citada. “¿Vas a México?”, le preguntó la reportera de Despierta América. “Ehh, me voy”, reviró la actriz sin dar una respuesta concreta. Pese a la separación, Adamari y Alaïa están en contacto frecuente a través de los dispositivos móviles y de redes sociales.

Las pistas de Adamari López en su nueva residencia

Desde su nueva residencia, López presumió cómo se ve su nombre marcado en la puerta de lo que podría ser su camarín, cuidando no revelar lo que había debajo. Además, compartió su secreto para mantenerse en forma. A través de unas historias, la actriz publicó un clip acompañada de su inseparable amigo Carlitos Pérez-Ruiz, con el que reveló su tip de belleza.

Adamari López, feliz con su nuevo proyecto de trabajo fuera de Estados Unidos @adamarilopez / Instagram

“Cuando una persona se ríe, mientras más se ríe, más adelgaza”, comentó su amigo con una voz sobrepuesta. Enseguida, Adamari comenzó a reírse sin parar, lo que le causó gracia a sus miles de seguidores en Instagram. “Acabo de perder un kilo”; “Tenemos que ser felices para estar delgadas”, le escribieron como parte de las reacciones. Carlitos, quien es su entrañable amigo desde hace más de 20 años, tendría residencia en Miami, por lo que se desconoce si el clip es actual.

Como es su costumbre, López suele publicar videos para mantenerse activa en redes sociales, sobre todo ahora que su pequeña hija no está con ella. Entre sus otros proyectos también emprendió su negocio de joyería, en el que recientemente anunció su nueva línea llamada Amore.

¿Qué pasa con Alaïa ahora que Adamari no está en Miami?

Ahora es Toni Costa quien ejerce su rol de padre las 24 horas y quien recientemente sorprendió con sus dotes como estilista con un video en el que demuestra que también sabe manejar los artículos de belleza, como los secadores de pelo. “Deberías de ser estilista, ¡tienes porte de usar el cepillo y el secador!”, le escribió una seguidora entre las respuestas. A su vez, el bailarín español usa sus redes sociales para dejar detalles de cómo es su vida con su hija, con quien tiene una relación muy cercana.