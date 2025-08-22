¿Adiós a la visa?: qué pasó con la banda La Adictiva y por qué la acusan de tener vínculos con El Chapo Guzmán

El grupo de regional mexicano La Adictiva podría estar en la mira del gobierno de Estados Unidos por la letra de una de sus canciones. Según una periodista en México, las autoridades de EE.UU. les quitaron sus visas a los músicos, lo cual podría afectar los próximos conciertos que tienen programados en el país.

EE.UU. le quitaría sus visas a los miembros de La Adictiva

La periodista Tere Aguilera reportó el 19 de agosto de 2025 que La Adictiva podría tener problemas con las autoridades migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con su información, los agentes se quedaron con las visas de trabajo de la agrupación sinaloense cuando intentaron ingresar al país.

“Esto sí es mala noticia porque tener la visa no garantiza la entrada, como podemos ver”, agregó la periodista. Aguilera mencionó que situaciones como la que atravesó La Adictiva podrían sucederle a otros artistas en el futuro.

La noticia llegó días antes de que La Adictiva se presente en el país norteamericano. La fecha más cercana está programada para el 25 de septiembre en el Gallagher Square de Petco Park, ubicado en San Diego, California.

Los shows de La Adictiva seguían presentes en el cartel de Live Nation al 22 de agosto de 2025 Captura web

Tere Aguilera señaló que la promotora Live Nation no ha eliminado los conciertos de su página web, lo cual sugeriría que la cancelación de los mismos no es definitiva. “Es evidente que se hacen muchas investigaciones y estos trámites son bastante largos”, concluyó la periodista.

Hasta el momento, ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos ha confirmado esta noticia y los miembros de La Adictiva tampoco se han pronunciado sobre la supuesta pérdida de sus visas.

Qué dice la canción por la que relacionan a La Adictiva con “El Chapo”

Aunque Tere Aguilera no lo mencionó en su video en Instagram, los medios de comunicación mexicanos que retomaron la noticia (como El Heraldo de México) sospecharon que La Adictiva podría haber perdido sus visas por la colaboración que tuvieron en 2022 con Luis R. Conriquez.

"JGL" cuenta con decenas de millones de reproducciones distribuidas en múltiples videos de YouTube (YouTube)

El grupo y el artista de regional mexicano cantaron juntos el tema “JGL”. El título de la canción lleva las siglas de Joaquín Guzmán Loera. También conocido como “El Chapo”, Guzmán Loera fue líder del Cartel de Sinaloa. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. definió a este grupo como una organización terrorista.

La letra del tema musical también hace referencias directas a la vida del narcotraficante, así como a sus hijos, quienes también son parte del crimen organizado:

Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena .

Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván.

Luis R. Conriquez aseguró no estar vinculado con “El Chapo” Guzmán

En una entrevista con el medio Soy Grupero, los integrantes de La Adictiva explicaron que “JGL” fue compuesta por Geovani Cabrera. Al escucharla, tanto ellos como Luis R. Conriquez se interesaron en grabarla y fue Cabrera quien les sugirió que la cantaran juntos.

Luis R. Conriquez contó que, aunque sí lo han contratado para fiestas privadas, él no conoce personalmente a ningún narcotraficante (Instagram/@luisrconriquezoficial)

La Adictiva detalló que ellos no aceptaron participar en el tema porque alguien relacionado con el narco se los pidiera. Según la banda, ellos aceptaron la canción porque les gustó y quisieron experimentar con un corrido, porque no suelen desempeñarse en ese género musical.

Por su parte, en una entrevista con Adela Micha, Luis R. Conriquez contó que él escuchó la canción por primera vez porque La Adictiva se la recomendó. El cantante aseguró que él nunca conoció a “El Chapo” y que solo decidió grabar el tema porque fue de su agrado.

“Nunca me hablaron ni de parte de él, ni de parte de nadie. Yo no conozco a nadie. Yo soy cantante y ya. No me ha tocado conocer a nadie”, respondió Conriquez cuando Adela Micha le pidió que dijera la verdad.