Adiós a una era en la WWE: John Cena tuvo su última lucha y los campeones se arrodillaron ante él

John Cena tuvo el sábado 13 de diciembre su combate final en la World Wrestling Entertainment (WWE), en lo que fue su retiro oficial de la lucha libre. Para sorpresa de muchos fanáticos, su despedida quedó marcada por su derrota ante Gunther durante el Saturday Night’s Main Event. A modo de homenaje, los campeones actuales, CM Punk y Cody Rhodes, le entregaron sus títulos y se inclinaron ante él.

De acuerdo con el resumen que publicó el sitio web de la WWE, John Cena cerró su icónica carrera con una derrota frente a Gunther.

Luego de un inicio difícil, Cena se recuperó y aplicó algunos de sus movimientos insignia como el Five Knuckle Shuffle y el Attitude Adjustment. Cuando parecía que era una victoria segura, Gunther logró evitar el desenlace y el combate continuó afuera del ring.

Tras acciones en la mesa de comentaristas, la acción volvió a desarrollarse entre las cuerdas. Tras un intercambio de golpes y movimientos, Gunther aplicó dos sumisiones y la segunda le permitió quedarse con la victoria.

El video de la transmisión deja ver la sorpresa y decepción en muchos fanáticos de Cena, que no podían creer que su última lucha terminara en derrota.

Más allá del resultado, los actuales campeones del título mundial de peso pesado y del campeonato indiscutido entraron al ring para un último homenaje. Ambos se inclinaron en una esquina y cedieron sus cinturones a Cena.

Ante los aplausos y la emoción del público, Cena se acercó a cada rincón del ring y levantó los cinturones, mientras recibía la ovación de los presentes. Luego de ese último homenaje, agradeció y devolvió los títulos a CM Punk y Cody Rhodes.

El Farewell Tour comenzó oficialmente el 6 de enero, fecha que marcó también el debut del programa RAW en Netflix. Desde entonces, John Cena tuvo 18 peleas que marcaron su último año como luchador profesional de la compañía.

Según una recopilación de The Sportser, estas fueron todas sus peleas que formaron parte de la gira de despedida:

Brock Lesnar : Wrestlepalooza.

: Wrestlepalooza. R-Truth : SmackDown.

: SmackDown. Drew McIntyre y Logan Paul : con Cody Rhodes como compañero en SmackDown.

: con Cody Rhodes como compañero en SmackDown. R-Truth : Saturday Night’s Main Event.

: Saturday Night’s Main Event. Cody Rhodes : WrestleMania 41.

: WrestleMania 41. Logan Paul : Clash In Paris.

: Clash In Paris. Jey Uso y Cody Rhodes : con Logan Paul como compañero en Money In The Bank.

: con Logan Paul como compañero en Money In The Bank. Dominik Mysterio : RAW.

: RAW. Dominik Mysterio : Survivor Series.

: Survivor Series. Sami Zayn : SmackDown.

: SmackDown. The Judgment Day : con Sheamus y Rey Mysterio como compañeros en RAW.

: con Sheamus y Rey Mysterio como compañeros en RAW. Randy Orton : Backlash.

: Backlash. CM Punk : Night of Champions.

: Night of Champions. Elimination Chamber .

. AJ Styles : Crown Jewel.

: Crown Jewel. Royal Rumble .

. Cody Rhodes : SummerSlam.

: SummerSlam. Gunther: Saturday Night’s Main Event.

Su última lucha marcó el final de una carrera de 24 años. John Cena firmó su primer contrato en 2001 bajo el nombre de Prototype y fue enviado a la Ohio Valley Wrestling. En 2002, hizo su debut con su nombre en la WWE.