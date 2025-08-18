Alana Flores vs. Gala Montes: cómo surgió la rivalidad entre las mexicanas que protagonizaron una pelea histórica

El Supernova Strikers 2025, el evento mexicano de boxeo amateur inspirado en La Velada del Año, reunió a varias personalidades de la farándula para medirse en el ring. Uno de los duelos más esperados fue el de Gala Montes vs. Alana Flores, una pelea que estuvo marcada por una intensa rivalidad más allá del cuadrilátero.

Cómo surgió la rivalidad de Alana Flores y Gala Montes

De acuerdo con El Universal, rivalidad entre Gala Montes y Alana Flores surgió cuando la influencer menospreció a la actriz mexicana. Inicialmente, Alana Flores quería enfrentarse a Bárbara de Regil, una polémica figura del entretenimiento mexicano también conocida como influencer fitness.

Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes (X @alanafloresf)

Sin embargo, fue Gala la elegida para la pelea, lo que provocó una tensión entre ambas que se trasladó al ring del Supernova Strikers 2025.

“A mí la verdad me ardió un poquito cuando Alana dijo que ella quería pelear con Bárbara de Regil, entonces yo pensé que me las iba a pagar, el día que peleemos y que le gane yo también voy a decir que prefiero boxear contra Bárbara”, dijo la también cantante al medio.

La rivalidad entre ellas escaló tanto dentro como fuera del ring. La tensión aumentó debido a las condiciones del combate, ya que hay una clara diferencia de altura, peso y, sobre todo, experiencia entre ambas boxeadoras.

El Universal indicó que, incluso, ambas comenzaron a enviarse mensajes a través de redes sociales sobre los detalles que se habían acordado. Alana Flores aseguró que el equipo legal de Gala Montes le pidió que subiera de peso para el duelo, lo que consideró injusto.

Crece la rivalidad de Alana Flores y Gala Montes (Instagram @galamontes)

Por su parte, Gala afirmó que en el contrato no estaba estipulada esa condición y que cambiar los términos de la pelea con poco tiempo de antelación podría poner en riesgo su salud. Además, acusó a Alana de mentir.

Cambios de último momento en la pelea de Alana y Gala

Después de toda la controversia y las declaraciones cruzadas, el evento Supernova Strikers anunció, a través de su sitio oficial, nuevas condiciones para el enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes.

Cambios para la pelea de Alana y Gala (Imagen Deportes)

“Después de las declaraciones públicas hechas por Alana Flores y Gala Montes se llevó a cabo una negociación directa entre ambas partes y sus equipos, con el objetivo que permita la realización de la pelea”, detalló el comunicado.

Entre los principales cambios que se acordaron en aquella ocasión fueron que la pelea estaría programada para un máximo de tres rounds de dos minutos cada uno, sin límite de peso y se utilizarían guantes de 12 onzas (311 gramos) para Alana y de 14 onzas (396 gramos) para Gala.

Quién ganó en la pelea entre Alana Flores y Gala Montes

Alana Flores fue la vencedora del combate estelar del Supernova Strikers 2025 contra Gala Montes. Pese a la desventaja de altura y peso, Alana logró imponerse por decisión unánime, consiguiendo así su cuarto título en este tipo de eventos, según Claro Sports.

Alana Flores vs. Gala Montes: la rivalidad entre las mexicanas que protagonizaron una pelea histórica

El duelo fue intenso desde el primer asalto. Ambas participantes intercambiaron golpes para tratar de dañar a su rival. Si bien parecía que Gala tendría la ventaja por su mayor altura y distancia, Alana supo contrarrestar esa desventaja rápidamente y logró conectar varios puños en la quijada de Montes. Después de los tres asaltos, los jueces dieron la victoria a la joven regiomontana.