Quién es Billy Rodríguez, el boxeador cubano que podría ser deportado por el ICE en Estados Unidos

Billy Rodríguez, quien se separó de su equipo de boxeo cubano en México para cruzar la frontera de Estados Unidos, fue detenido recientemente por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El boxeador teme ser deportado a su isla natal, donde podría ir a prisión por desertar.

Por qué detuvieron al boxeador latino

Lisandra Jardines Blanco, esposa de Billy Rodríguez, relató a El Nuevo Herald que el pasado 11 de agosto de 2025 su esposo la llamó para informarle que había sido detenido por agentes del ICE. El boxeador se encuentra recluido en el centro de la dependencia de Miramar debido a su situación migratoria.

Billy Rodríguez previo a una pelea (Instagram @mvallejotv)

Sin embargo, fue el domingo por la noche que Billy Rodríguez salió de la casa de su suegra en Miami, Florida, para buscar leche para su hijo. En ese trayecto, se vio involucrado en un accidente vial contra un poste. Cuando llegó la policía, fue conducido a un centro de detención provisional, lo que atrajo la atención del ICE y desencadenó su arresto.

Al momento de su detención, el púgil entrenaba bajo la tutela del profesor Eufrasio González, con el objetivo de conseguir una pelea importante a través de la empresa del boxeador Miguel Cotto.

Su entrenador afirmó a El Nuevo Herald que espera que la situación de Billy se resuelva favorablemente, ya que no puede regresar a Cuba. Añadió que el púgil ya estaba en proceso de solicitar asilo político en Estados Unidos.

Por qué Billy Rodríguez iría a la cárcel de regresar a Cuba

Después de pelear junto con su equipo de boxeo, los Domadores, en México en 2022, Billy Rodríguez se fugó hacia la frontera de Estados Unidos en lugar de regresar a Cuba. Según la prensa de la isla, los medios cubanos condenaron su actitud y su falta de compromiso la noche de su deserción.

Billy Rodríguez en Estados Unidos (Instagram @mvallejotv)

Tras poco más de dos años en Estados Unidos, el boxeador Billy Rodríguez fue detenido por las autoridades migratorias al no contar con un estatus legal. Su esposa, Lisandra Jardines Blanco, está preocupada de que sea deportado, ya que lo más probable es que vaya directo a prisión en su país natal.

“Tú eres un desertor, tú no puedes entrar a Cuba, saliste del país; tú ni tienes pasaporte azul, el tuyo es rojo. Te fuiste a una pelea a México y te fugaste, tú no puedes entrar a Cuba porque tú vas a ir preso”, dijo Jardines Blanco a Telemundo.

Después de dos días de la detención de su marido, Lisandra recibió la llamada de Billy, quien le pidió que le ayudara a pagar la fianza, y un abogado le comentó que en 24 o 48 horas quedaría libre. Sin embargo, esa misma noche, recibió una llamada en la que se le informó que el caso había quedado en manos de los servicios de inmigración.

Espera el asilo político

La esposa de Billy Rodríguez declaró a Telemundo que no entiende por qué los agentes de ICE detuvieron a su marido, ya que él se encuentra a la espera de recibir asilo político por parte del gobierno de Estados Unidos.

Billy Rodríguez durante una pelea (Instagram @mvallejotv)

La mujer agregó que el púgil ya tiene programada una cita en la corte para 2027 por su tema migratorio. “Todos los años firma y espera corte para el día 13 de septiembre, donde tiene que ir a firmar a Uscis”, refirió.

De igual manera, para ese mes, Billy Rodríguez tiene programada una pelea por un título de boxeo, además de contar con un contrato de trabajo. Pese a todo, nadie le ha dado una explicación clara sobre su detención y su situación migratoria.