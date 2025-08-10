¿Qué investiga el Uscis para la ciudadanía americana?

La naturalización es el proceso más común para obtener la ciudadanía estadounidense si se nació fuera de Estados Unidos. El procedimiento se lleva a cabo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y esto es lo que investiga para determinar la aprobación.

La investigación de Uscis para otorgar la ciudadanía estadounidense

El Manual de Políticas de la agencia señala que realiza una investigación del solicitante tras su petición de naturalización, que incluye verificaciones de antecedentes penales y de seguridad, para lo cual se hace la toma de huellas dactilares y una revisión de nombre al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El Uscis hará una solicitud de una verificación de nombre del solicitante de naturalización al Buró Federal de Investigaciones Jenny Kane - AP

El Programa Nacional de Verificación de Nombres (NNCP, por sus siglas en inglés) del FBI incluye una búsqueda en el Índice Universal, que contiene archivos personales, administrativos, de solicitantes y penales recopilados con fines policiales.

La revisión de nombre del FBI debe completarse y aprobarse antes de que el solicitante de ciudadanía tenga la entrevista con un oficial del Uscis. La agencia también explica que realiza otras verificaciones interinstitucionales de antecedentes penales y de seguridad, que deben completarse antes de la cita con el agente.

Buen carácter moral, el requisito que se debe probar para obtener la ciudadanía

En general, el solicitante tiene la carga de demostrar mediante evidencia que cumple con los requisitos para la naturalización. Uno de ellos es el buen carácter moral (GMC, por sus siglas en inglés), que se debe llevar durante los cinco años inmediatamente anteriores a la petición y hasta el momento del Juramento de Lealtad.

Sin embargo, el Uscis advierte que la conducta anterior a estos cinco años también puede influir en el cumplimiento del requisito. El funcionario tiene la autoridad de solicitar al extranjero que presente una resolución judicial por cualquier delito cometido en Estados Unidos o en el extranjero.

El buen carácter moral es el término se utiliza para referirse a un estándar de conducta, que sigue los principios morales y leyes que rigen en Estados Unidos

“El Uscis puede solicitar cualquier evidencia adicional que pueda afectar la determinación del GMC del solicitante”, señala el organismo.

En los casos en que no esté disponible una disposición judicial o un registro policial, el solicitante debe proporcionar una confirmación original o certificada de que el registro no está disponible en la agencia policial o tribunal correspondiente.

Residencia permanente: el Uscis investigará la admisión legal y las ausencias

Para que el solicitante pueda demostrar que fue admitido legalmente para la residencia permanente, debe haber cumplido con todos los requisitos del ajuste de estatus. Si se obtuvo mediante fraude, tergiversación intencional o si la admisión no cumplió con la ley, el proceso será denegado, y el migrante podría enfrentarse a la deportación.

Los residentes permanentes son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes por poco tiempo no afectan su estatus Freepik

Además, un solicitante de naturalización que ha abandonado su estatus residente permanente, no es elegible.

En ese sentido, la agencia señala que revisa múltiples factores al evaluar si un solicitante tenía la intención de abandonar el beneficio, como:

Duración de la ausencia de Estados Unidos;

Propósito del viaje fuera del país;

Intención de regresar a EE.UU. como residente permanente legal; y

Si continúan los vínculos con Estados Unidos.

El organismo de inmigración explica que si el oficial determina que el solicitante de no ha demostrado que mantuvo su estatus de residente permanente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede iniciar un proceso de deportación mediante un Aviso de Comparecencia.