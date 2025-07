Las memorias del “Profesor Jirafales” y el accidente que cambió su vida para siempre

El actor que formó parte de las series de Chespirito alcanzó el éxito profesional, personal y financiero. Pero un accidente automovilístico lo llevó de emergencia al hospital y antes de que se diera cuenta su vida cambió por completo.

El accidente que lo cambió todo

Todo ocurrió el 31 de diciembre de 2007 cuando Rubén Aguirre viajaba a Los Mochis, Sinaloa, por trabajo. Un fallo en los frenos ocasionó que el actor chocara contra un muro y un autobús de pasajeros, de acuerdo con El Universal.

El accidente fue devastador y su esposa Consuelo de los Reyes, quien viajaba como copiloto, perdió la pierna, mientras que el famoso quedó postrado en una silla de ruedas debido a una lesión en la espina vertebral.

“Llegando adelante de Mazatlán me fallaron los frenos, me estrellé contra un muro… a mí me operaron de la columna, me metieron cuatro tornillos y una placa”, recordó el intérprete en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

ORubén Aguirre junto a Chespirito, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, rodando El Chavo del 8 (Archivo) Archivo

Rubén Aguirre y los gastos del hospital

El famoso relató en 2014 en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el accidente no lo dejó en bancarrota, pero sí le costó una suma importante de dinero debido a los gastos de atención médica y tratamientos de rehabilitación.

“Gasté más de un millón de pesos, él lo volteó y dijo que estaba en la ruina”, recordó el famoso tras narrar el duro momento que atravesó luego del accidente vial ocurrido en la Maxipista Mazatlán-Culiacán .

ocurrido en la . Aguirre reveló que fue un momento muy triste, y que tuvo que retirarse de los escenarios y de los sets de grabación años después debido a su estado de salud, ya que también fue diagnosticado con diabetes y cálculos en el riñón, según El Universal.

Rubén Aguirre y su esposa Consuelo sufrieron un accidente que cambió sus vidas por completo. Foto: Facebook / La Vecindad del Chavo

Rubén Aguirre contó por qué terminó El Chavo del Ocho

El “Profesor Jirafales” publicó un libro con todas sus memorias que tituló Después de Usted: Las memorias del profesor más querido de América Latina, en donde expuso la verdad detrás de las polémicas que rodearon a Roberto Gómez Bolaños.

Las declaraciones de Aguirre fueron contundentes y se lanzó en contra de Carlos Villagrán, pues aseguró que nunca debió hablar mal de Chespirito, ya que no tenía por qué, reveló en entrevista a Univisión Noticias.

“Yo estuve cuando se fue, él quería el personaje, pero pertenecía a Gómez Bolaños... le hicieron una oferta, se despidieron de abrazo y todo y Roberto le dijo ‘tienes todo el derecho a mejorar’, nada más que el personaje es mío”, compartió el actor al explicar el motivo por el que “Kiko” se fue del proyecto.

Rubén Aguirre, muy recordado como el profesor Jirafales en el Chavo del 8, reveló en el libro de sus memorias detalles detrás de cámaras. Foto: (Archivo)

Aguirre también explicó que las dificultades entre los actores de El Chavo del Ocho, los robos de los personajes y los intereses individuales por buscar nuevos proyectos más rentables, sí influyeron, pero no fueron los motivos principales por los que terminó el programa.

Rubén Aguirre contó a Gustavo Adolfo Infante que todo acabó debido a las edades del elenco, pues cada vez era más difícil interpretar papeles de niños.

El popular actor falleció el 17 de junio de 2016 a la edad de 82 años en Puerto Vallarta, México.