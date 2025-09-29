Buenas noticias en California: ¿qué se espera del halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny será el encargado de liderar el show de medio tiempo en el Super Bowl LX. El cantante anunció que esta será su única presentación en Estados Unidos, después de haber declarado que el país no será parte de su gira mundial por temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX

Durante la noche del 28 de septiembre de 2025, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció que Bad Bunny será el artista principal del halftime show en el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Con este logro en su carrera, Bad Bunny se convertirá en uno de los pocos artistas latinos que han tenido esta responsabilidad en el evento más importante de la NFL. Como explicó Billboard, solo Gloria Estefan, Shakira y Jennifer Lopez han liderado esta presentación musical.

“Lo que siento me supera”, explicó Bad Bunny en el comunicado oficial de la NFL. “Esto es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

Por qué el Super Bowl será el único concierto de Bad Bunny en EE.UU.

Horas antes de que la NFL anunciara a Bad Bunny como el artista principal del show de medio, el músico publicó en su cuenta de X: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”.

Bad Bunny aseguró que el 8 de febrero de 2026 será su única fecha en EE.UU. (X/@sanbenito)

El mensaje sorprendió a sus fans porque, cuando el “Conejo Malo” dio a conocer las fechas de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, Estados Unidos se destacó por su ausencia entre las paradas programadas.

En una entrevista con la revista i-D, Bad Bunny reveló una de las razones por las que decidió omitir por completo al país norteamericano de su tour, a pesar de haber tenido conciertos exitosos ahí en el pasado.

Bad Bunny dijo que los estadounidenses que quisieran verlo en vivo podrían ir a una de sus presentaciones en Puerto Rico, pero que el escenario inverso no sería igual de sencillo para los latinos.

Bad Bunny durante el último concierto de su residencia de verano en su país natal, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el sábado 20 de septiembre de 2025, en San Juan. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Alejandro Granadillo - AP

“Estaba el tema de que, por ejemplo, el ICE podría estar afuera de mi concierto. Eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, compartió el artista.

Bad Bunny y las críticas a EE.UU. en su álbum

DeBÍ TiRAR MáS FOToS es el disco más reciente de Bad Bunny, el cual se caracterizó por contener ritmos tradicionales puertorriqueños en honor a su país natal.

El "mensaje" de Donald Trump en el video musical de "NUEVAYoL" es escuchado por un grupo de migrantes, quienes lo reciben con incredulidad y apagan el radio (YouTube/Bad Bunny)

“Llevo años soñando con este álbum. En la cima de mi carrera y popularidad, quiero mostrarle al mundo quién soy, quién es Benito Antonio y quién es Puerto Rico”, declaró el cantante, como reportó HOLA!.

Entre las canciones del disco, se encuentran varias que expresaron críticas hacia la situación actual que viven los latinos en EE.UU. Una de ellas es “Lo Que Le Pasó a Hawaii”, la cual expresó la preocupación de que los puertorriqueños sean desplazados de sus tierras para favorecer a las empresas extranjeras, como señaló el sitio de música Genius.

Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.

Por su parte, en el video musical de “NUEVAYoL” se observó una bandera de Puerto Rico colocada sobre la frente de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Uno de los detalles más llamativos en este video fue la simulación de un comunicado del presidente Donald Trump, en el cual se escuchó: “Cometí un error. Quiero disculparme con los inmigrantes. Este país no es nada sin los inmigrantes”.