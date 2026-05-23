Taylor Swift usó un vestido de US$350 en su cita en Nueva York: dónde conseguirlo por menos de US$40

Taylor Swift y Travis Kelce se dejaron ver juntos a la salida de una cita en el restaurante Or’esh en la ciudad de Nueva York. A partir de las fotografías, llamó la atención un detalle del vestido que llevaba la cantante: cuesta 350 dólares, pero puede encontrarse en una versión muy similar por menos de 40 dólares.

Desde US$40: los diseños similares al vestido que lució Taylor Swift en Nueva York

Como en cada una de sus apariciones, la artista estadounidense generó mucha repercusión. En imágenes que compartió People, salió junto a Kelce a la vía pública durante unos segundos y recibió el cariño de muchas de las personas presentes.

Taylor lucía un vestido amarillo de la marca Dôen mientras caminaba por Manhattan.

Más allá del valor de US$350 que tiene el diseño utilizado por la cantante, existen otras alternativas que son similares y tienen precios más accesibles en Amazon. Estas son algunas de las opciones mencionadas:

Vestido Pretty Garden . Es un modelo midi casual de verano con manga corta abombada y cuello cuadrado. Su precio es de US$59,99 .

. Es un modelo midi casual de verano con manga corta abombada y cuello cuadrado. Su precio es de . Vestido de Grace Karin . Con un diseño acampanado, puede adquirirse en 11 colores diferentes, incluyendo uno amarillo, muy parecido al de la intérprete de The Fate of Ophelia. Tiene un precio de US$43,99.

. Con un diseño acampanado, puede adquirirse en 11 colores diferentes, incluyendo uno amarillo, muy parecido al de la intérprete de The Fate of Ophelia. Tiene un precio de Vestido Scarlet Darkness. Presenta un estampado suave y un diseño muy similar al que lució Taylor. Tiene un precio de US$40,99 y está disponible en cuatro colores.

Presenta un estampado suave y un diseño muy similar al que lució Taylor. Tiene un precio de y está disponible en cuatro colores. Vestido Kate Kasin. Es una opción aún más económica, disponible por US$39,99. La tienda describe el diseño como “bohemio y floral”. Además de amarillo, está disponible en otros siete colores diferentes.

Dónde conseguir el vestido que Taylor Swift lució en su cita con Travis Kelce

El vestido que la cantante utilizó todavía está disponible en la tienda de Dôen y se describe como un modelo “sencillo y romántico” inspirado en la infancia de las hermanas Margaret y Katherine Kleveland en el sur de California.

Es un modelo midi vaporoso confeccionado en voile de algodón orgánico. Tiene un estampado con motivos florales y, para brindar mayor comodidad, el escote y la cintura cuentan con lazos ajustables.

En Amazon pueden encontrarse modelos de vestidos similares al utilizado por Taylor Swift en Nueva York Amazon

El vestido midi Ashlynn tiene un costo de US$350 si se compra en línea directamente desde Dôen, pero también puede encontrarse en tiendas como Saks Fifth Avenue y Nordstrom.

Los accesorios que Taylor Swift combinó con su vestido de US$350

De acuerdo con Cosmopolitan, la cantante estadounidense decidió combinar su vestido veraniego con sandalias Aquazzura Twist color nude de US$920 y con un bolso Gerard Darel Archie Mini con un costo de alrededor de US$375.

El modelo de vestido utilizado por Taylor Swift aún está disponible en Dôen Dôen

El agregado que más destacó, al menos en términos de valor, fue una pulsera. Se trata de un accesorio de ópalo con oro de la marca Darlene De Sedle valuado en US$32.530.

Según el medio, la visita de Taylor a Nueva York no es casual. La cantante y Kelce viajaron a la Gran Manzana porque tendrían la intención de casarse en la ciudad, evento que podría ocurrir a comienzos de julio.