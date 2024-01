escuchar

La conductora Cristina Saralegui, quien durante más de dos décadas estuvo al frente del exitoso programa El show de Cristina que se trasmitió de 1998 a 2011 en Estados Unidos, regresó a la televisión justo el día que cumplía 76 años para despejar los rumores sobre supuestas crisis en su vida. “Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy en quiebra”, dijo contundente en su reaparición ante la audiencia.

Luego de ser recibida con aplausos y palabras de admiración en el foro del programa Despierta América, la mujer, que fue estandarte del entretenimiento para el público hispano, aseguró que quiso volver para aclarar que se encuentra bien. Sin embargo, Saralegui dijo que aprecia mucho su vida privada y aseguró que no es una celebridad que se dedique a publicar en redes sociales.

“Entonces, la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien. Me escribe hasta mi prima de España”, comentó la también escritora. “En internet a mí me han matado cuatro veces. Se ponen a comentar cosas muy feas, muy desagradables, que no son verdad”, explicó la mujer que alguna vez fue de las presentadoras más conocidas de habla hispana.

Saralegui también relató que era importante salir públicamente para despejar dudas sobre ella y que tras hablarlo con Luz María Doria, productora de Univision, fue como tomó la decisión de aclarar todo lo relacionado con su vida. “Yo estoy retirada desde hace 14 años. Mira, calladita te ves más bonita, en mi casa, sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie”, expresó.

Cristina Saralegui cumplió 76 años @chepejose @despiertamerica / Instagram

Agradecida con el público que la ha seguido desde hace más de 35 años, Saralegui pensó que sería buena idea comunicar que no tiene problemas de ningún tipo y que en su casa lleva una vida tranquila y feliz. “No se preocupen más. Me pusieron un filtro, no de vieja, porque vieja estoy, sino de momia. Como si me hubieran desenterrado de Egipto y en una silla de ruedas”, sostuvo.

Cristina Saralegui visitó el programa Despierta América @despiertamerica / Instagram

Lo que más le molesta de las personas que lanzan rumores, dijo, es que inquieten a sus admiradores y hasta a su propia familia. “Les voy a decir la verdad: ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy en quiebra. En qué cabeza cabe, con todo lo que he trabajado en mi vida, que nosotros somos dueños de tres estudios de televisión, vamos a estar quebrados. ¡Ustedes son brutos!”, expresó Cristina y desató las risas de los conductores del programa.

Cristina Saralegui y Marcos Ávila, más de 40 años juntos

Saralegui aprovechó la oportunidad para saludar a varios de sus amigos del medio artístico y también de recibir saludos especiales. Como parte de la entrevista, la titular del desaparecido El show de Cristina comentó que sigue felizmente casada con Marcos Ávila y que su hijo está bien de salud, tras revelar que padece un trastorno bipolar. “El secreto para mí, es respetarnos”, respondió cuando le preguntaron cuál era su secreto de la felicidad. “Está tan bien mi hijo, gracias a Dios”.

Con apenas 12 años, Cristina y su familia llegaron a Miami cuando Fidel Castro tomó el poder de Cuba. Su primer lugar de residencia fue Cayo Vizcaíno, una isla de Florida, ubicada el sur de Miami Beach. Estudió en la Academy of the Assumption y posteriormente se matriculó en la Universidad de Miami, donde terminó su formación académica.