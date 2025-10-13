El dardo de David Faitelson a la selección mexicana tras la goleada vs. Colombia: “No hay calidad para ir al Mundial”

El comentarista deportivo David Faitelson volvió a generar polémica con sus declaraciones, luego de criticar duramente el desempeño de la Selección Mexicana tras su reciente derrota 4-0 ante Colombia, en un encuentro amistoso disputado el pasado fin de semana. El analista aseguró que el conjunto tricolor no tiene la calidad necesaria para competir en el Mundial 2026, pese a ser uno de los países anfitriones del torneo.

Faitelson asegura que México estará perdido en el Mundial

A través de un video publicado en sus redes sociales, Faitelson fue contundente al señalar que la selección dirigida por Javier “El Vasco” Aguirre carece de nivel competitivo fuera de la zona de Concacaf.

David Faitelson tira un dardo a la selección mexicana tras la goleada vs. Colombia

“No, no exagero de ninguna manera al decir que si mañana fuera el Mundial de fútbol, México estaría perdido. No tiene forma de competir contra equipos con un nivel más elevado al de Concacaf”, afirmó el comentarista.

El periodista recordó que, aunque México ha ganado torneos regionales como la Copa Oro y la Copa de Naciones de Concacaf, esos triunfos no reflejan un verdadero progreso, ya que —según su análisis— el nivel de los rivales en la región “es bajísimo”.

“Calidad, México no la tiene. Es una generación que no ha sido provista de otras condiciones para potenciar sus habilidades”, sostuvo.

“México es un desastre en la cancha de fútbol”, dijo Faitelson

Faitelson también cuestionó la gestión de Aguirre, al señalar que el técnico mexicano no ha logrado encontrar una fórmula táctica para suplir la falta de talento en la actual plantilla.

México perdió 4-0 ante Colombia rumbo al Mundial 2026 (X @miseleccionmx)

“México es un verdadero desastre en las canchas de balompié. Apenas subimos un poquito el nivel ante un equipo de Colombia que ni siquiera contaba con su formación titular, aunque sí tenía algunas de sus estrellas como James Rodríguez y Luis Díaz, y aun así nos aplastaron sin dificultades”, apuntó.

Aunque el propio Aguirre asumió la responsabilidad de la derrota, Faitelson consideró que el problema va más allá del entrenador y recae también en la falta de compromiso y calidad de los futbolistas.

La “tormenta perfecta” de la Selección Mexicana

En su crítica, Faitelson aseguró que la Selección Mexicana vive una “tormenta perfecta”, derivada de la falta de talento, liderazgo y estructura deportiva.

Faitelson asegura que México no tiene calidad para ir al Mundial 2026 (X @miseleccionmx)

“No hay calidad, por más que la busquemos. No va a existir un salvador ni una varita mágica. Faltaron algunas figuras en la derrota contra Colombia, pero ni ellos hubieran evitado el fracaso”, comentó.

También reprochó la rigidez táctica de Aguirre:

“Está acostumbrado a dirigir a su manera. Hace cambios hasta el minuto 60, todo lo hace muy apegado al librito: cambia al defensa por defensa, al delantero por delantero, y ya está, no hace más”.

A menos de un año del partido inaugural del Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el analista consideró que la selección “no garantiza absolutamente nada” y que, aunque podría avanzar de fase por tener rivales de menor nivel, el panorama general es desalentador.

“Es evidente que esta Selección Mexicana va rumbo a un gran fracaso en la Copa Mundial. No hay ningún aliento, ninguna esperanza que me diga que va a ocurrir lo contrario”, concluyó.