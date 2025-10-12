México vs. Ecuador: hora de EE.UU. y cuándo se juega el partido de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 ya cuenta con algunas selecciones clasificadas como México y Ecuador, las cuales se enfrentarán la próxima semana en territorio mexicano para prepararse de cara a la justa mundialista. Estas selecciones ya se han enfrentado en varias ocasiones en partidos amistados y en esta ocasión llegarán con sus mejores jugadores al poder contar con los elementos que militan en el extranjero.

La escuadra mexicana ha tenido que prepararse para la justa mundialista con partidos amistosos y los torneos organizados por la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) al contar con su boleto directo por ser sede de la competencia.

La Tricolor disputó sus últimos dos partidos oficiales en las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

A qué hora y cuando se juega México vs. Ecuador

El partido se disputará el próximo 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y comenzará a las 22.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con DAZN.

El estadio de las Chivas de Guadalajara será la sede del partido amisto y una de los estadios mundialistas (X/@miseleccionmx) (X/@miseleccionmx)

Los aficionados que se encuentran en la nación americana podrán ver el encuentro en TUDN, Vix Premium, Univision, Fox Deportes y Fubo Sports.

Formaciones de Ecuador y México para la fecha FIFA

En sus últimos encuentros, la Selección de Ecuador visitó a Paraguay, aunque ambas escuadras se mostraron un tanto confiadas. Al final de los 90 minutos, ninguna de las dos selecciones lograron anotaciones, por lo que terminaron el partido empatado con un marcador a cero goles.

En el cierre de las eliminatorias, La Tri llegó al partido con varias ausencias para enfrentarse a Argentina. Al cierre del primer tiempo, Enner Valencia aprovechó un disparo desde los 11 pasos para poner el único gol del partido en favor de los ecuatorianos.

La selección ecuatoriana tendrá dos partidos en esta fecha FIFA (X/@LaTri) (X/@LaTri)

Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, llegará al partido con algunas bajas importantes, entre ellas las de Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, quienes sufrieron lesiones en sus clubes y no podrán ser parte de los partidos amistosos.

Una de las sorpresas de la lista fue el portero Cristhian Loor, el cual tuvo su primer llamado a la selección mayor. El resto de la convocatoria la complementan jugadores que han sido parte de este proceso mundialista como John Mercado, Enner Valencia, Alan Franco, Alan Medina, entre otros.

Entre el posible 11 titular de La Tri para el partido estarían:

Hernán Galíndez, Ángel Preciado, Joel Ordóñez, William Pacho, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Paéz, Enner Valenci

La Selección Mexicana, por su parte, enfrentó a dos selecciones asiáticas; Japón y Corea del Sur en la última fecha FIFA. Los mexicanos terminaron su primer encuentro con un empate a ceros después de 90 minutos de juego.

En su enfrentamiento contra Corea del Sur, El Tri mostró un mejor desempeñó, por lo que terminaron con un marcador empatado 2 - 2, con goles de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que del cuadro asiático anotaron Son-Heung-Ming y Oh-Hyeon-gy.

Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, dejó fuera de la convocatoria a Edson Álvarez por decisión técnica, mientras el delantero Raúl Jiménez no estuvo en la lista debido a una lesión.

Entre las novedades de esta convocatoria se encuentran Carlos Acevedo, quien no había sido requerido en los últimos amistosos y torneos disputados por la selección mayor. Otro caso fue el de Alexis Gutiérrez, el cual no era convocado desde hace un año.

Entre los 11 mexicanos que saldrán a la cancha se encuentran:

Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Mateo Chávez, César Montes, Johan Vásquez, Erick Lira, Marcel Ruiz, Erik Sánchez, Alexis Vega, Santiago Giménez, Hirving Lozano

Santiago Giménez tendrá la oportunidad de comandar la delantera mexicana (X/@miseleccionmx) (X/@miseleccionmx)

Hasta el momento, ninguno de los dos técnicos ha confirmado su once para este partido y se espera que unas horas antes del encuentro se den a conocer los jugadores que formarán parte de la partida inicial.

Historial de Partidos Ecuador vs. México

La selección mexicana ha dominado el historial entre ambas selecciones. Previo a un amistoso disputado en octubre de 2021, los dos combinados contaban con un historial de 24 partidos. Con 16 victorias, cinco empates y tres derrotas, de acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol (FemexFut, por sus siglas en español).

Posteriormente, se vieron las caras en tres ocasiones más, con una victoria para Ecuador y dos empates, según 365 Scores.