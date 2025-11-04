El jugador del América que llegará a la selección Mexicana para el Mundial 2026, según el pronóstico de David Faitelson

La selección mexicana aún no confirma a los jugadores que representarán al país en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en 2026. Aun así, el periodista David Faitelson aseguró que hay un candidato del América que podría participar por primera vez en el máximo torneo del balompié.

El jugador del América que podría competir en el Mundial 2026

El sábado 1° de noviembre, el Club América se enfrentó al Club León dentro de la Jornada 16 de la Liga MX. Durante la transmisión del partido, David Faitelson mencionó que Álvaro Fidalgo es candidato para integrarse a la Selección Nacional de México, reportó Telemundo.

Álvaro Fidalgo juega con el América desde 2021 (Instagram/@clubamerica)

“Ya hubo contacto con Fidalgo y lo más seguro es que cuando sus papeles estén listos, se una a la Selección”, afirmó el comentarista. Álvaro Fidalgo es originario de Siero, un concejo ubicado en Asturias, España. En su país natal, jugó para los equipos de Castellón y Real Madrid, según ESPN.

“Es un jugador que ha dejado raíces en el América”, aseguró David Faitelson durante el encuentro del fin de semana. “Ha venido a México, es un gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, algo que México no tiene en esa posición. Es un jugador que vale la pena”.

De acuerdo con Telemundo, Álvaro Fidalgo recibió su carta de naturalización en diciembre de 2024. En febrero de 2026, el mediocampista cumplirá cinco años desde que se mudó a México, por lo que en ese mes cumpliría con los requisitos para ser parte del equipo nacional.

Los futbolistas naturalizados que han representado a México en el Mundial de la FIFA

En caso de ser seleccionado, Fidalgo se uniría al listado de los seis jugadores que se nacionalizaron mexicanos y que jugaron para la Selección Nacional de México en una Copa Mundial de la FIFA.

Funes Mori nació en la Argentina y actualmente juega en el Club León (Instagram/@rogeliofm9)

Jorge Romo fue el primer extranjero que compitió con México en este torneo internacional. Romo nació en Cuba y jugó en la selección mexicana en Suiza 1954 y Suecia 1958, recordó la FIFA.

Carlos Blanco Castañón ha sido, hasta la fecha, el único futbolista español en las filas mexicanas durante el Mundial. Él participó en las mismas Copas que Jorge Romo.

La Argentina es el país que más deportistas ha tenido dentro de la Selección Nacional de México. FIFA señaló que el primero de ellos fue Gabriel Caballero, quien se desempeñó con el equipo en Corea-Japón 2002. Le siguió Guillermo Franco en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El futbolista argentino más reciente fue Funes Mori, quien participó en Catar 2022.

El brasileño Sinha también estuvo presente en el Mundial de 2006, junto con Guillermo Franco.

Quiénes son los jugadores mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026

La Copa de la FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Como México es una de las sedes (junto con Estados Unidos y Canadá), su selección nacional contó con pase directo al campeonato. La federación anunció que será la primera vez que la fiesta del fútbol se celebrará en tres países.

Javier Aguirre se encuentra en proceso de seleccionar a los futbolistas que competirán en el Mundial 2026 (Facebook/Selección Nacional de México) Ismael Arroyo

El equipo mexicano llegará al torneo bajo el liderazgo del director técnico Javier Aguirre. Como mencionó el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, todavía no se ha definido la alineación final con los futbolistas que serán parte de la selección.

Al parecer, Aguirre podría optar por una combinación entre jugadores jóvenes y deportistas que ya cuentan con experiencia internacional.

El director técnico aclaró que ningún nombre está asegurado todavía. No obstante, hay 10 futbolistas a los que Javier Aguirre suele recurrir y que son considerados como la base del equipo que tal vez acuda a la Copa Mundial, según Juegos Olímpicos: