El operativo del FBI en Miami y Portland que terminó en el arresto de un jugador y un entrenador de la NBA

El jueves 23 de octubre por la mañana, agentes federales realizaron operativos simultáneos en distintos puntos de Estados Unidos que concluyeron con la detención del base del Miami Heat, Terry Rozier, en Orlando, y del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, en Portland. Ambos arrestos forman parte de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que abarca varios estados y apunta a una red de apuestas ilegales vinculada al entorno del básquet profesional.

Los arrestos en Florida y Oregón que involucraron a estrellas de la NBA

De acuerdo con The New York Times , Rozier fue detenido en un hotel de Orlando , donde el Miami Heat había permanecido tras su encuentro del miércoles frente al Orlando Magic.

El jugador no participó en el juego por la formación táctica de su entrenador y fue puesto bajo custodia durante la mañana del jueves.

Terry Rozier, de 31 años, llegó al Miami Heat en enero de 2024 tras un traspaso desde los Charlotte Hornets Instagram @rozier

Por su parte, Billups fue arrestado en Oregón en el marco de un caso separado, pero relacionado. La investigación se centra en la supuesta organización de partidas de póker no autorizadas.

“El base del Miami Heat y el entrenador de los Portland Trail Blazers estuvieron entre las 31 personas arrestadas el jueves tras una investigación federal relacionada con el juego que involucró a cuatro de las cinco familias mafiosas más notorias”, informó el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa realizada recientemente en Brooklyn, según NBC News.

Las autoridades federales señalaron que ambos casos se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York. Sin embargo, comparecerán ante tribunales federales en sus respectivos estados antes de que las causas sean trasladadas a Brooklyn, donde se centralizará la investigación.

Investigaciones federales sobre apuestas ilegales

La operación forma parte de una serie de investigaciones federales sobre esquemas ilegales que, según fuentes del caso, se desarrollan de manera paralela en distintas jurisdicciones.

Las causas están interconectadas e incluyen tanto apuestas deportivas realizadas con información privilegiada como partidas de póker vinculadas a redes criminales.

Chauncey Billups, de 49 años, es entrenador principal de los Portland Trail Blazers desde 2021 Instagram @1mrbigshot

“La operación ilegal y manipulación deportiva duró años. El FBI trabajó en 11 estados para realizar arrestos por cargos que van desde fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y juego ilegal”, explicó Patel. “El fraude es alucinante”, agregó luego de señalar que se trata de decenas de millones de dólares.

En el caso de Billups, aunque aún se desconocen los cargos, la investigación se enfoca en un presunto círculo de póker ilegal que, de acuerdo con los reportes judiciales, tendría la participación de miembros asociados a las familias criminales Bonanno, Genovese y Colombo.

“Los sospechosos supuestamente utilizaron herramientas de trampa de alta tecnología para robar millones de dólares de juegos de póker clandestinos manipulados en secreto”, informó el fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. durante la rueda de prensa.

Rozier, en tanto, enfrenta acusaciones relacionadas con el uso de información interna para la realización de apuestas deportivas.

Los funcionarios sostienen que el jugador habría sido parte de una red que utilizaba datos sobre rendimiento y disponibilidad de atletas para apostar en partidos de la NBA.

Entre los implicados figura también el exjugador Damon Jones, señalado por proporcionar información confidencial sobre encuentros y estadísticas.

Se espera, en el transcurso de las horas, que Terry Rozier compadezca ante un tribunal en Florida y Chauncey Billups en Portland Imagen compuesta

Alcance nacional de las investigaciones federales

De acuerdo con los informes preliminares, las investigaciones abarcan múltiples distritos federales e incluyen operativos en Nueva York, Florida, Oregón y Nevada. Según CNN, la magnitud de los esquemas investigados supera los casos individuales y la red de apuestas ilegales se habría extendido a eventos celebrados en Manhattan, los Hamptons y Las Vegas.

Los fiscales mencionaron que se espera la imputación formal de al menos dos docenas de personas adicionales, entre ellas individuos con presunta relación con organizaciones criminales que habrían utilizado las partidas de póker y las apuestas deportivas como fuente de financiamiento.

Las acusaciones incluyen:

Cargos por fraude

Lavado de dinero

Participación en actividades de juego no reguladas

El caso reavivó el debate sobre la relación entre las ligas deportivas y las plataformas de apuestas, especialmente en un contexto donde estas acciones son legales en la mayoría de los estados de EE.UU. La NBA mantiene acuerdos comerciales con varias de esas empresas, incluidas DraftKings, FanDuel y BetMGM, que operan dentro de los estadios de los equipos locales.

Las audiencias iniciales para Rozier y Billups se realizarán durante las próximas horas, y se espera que el FBI y la Fiscalía Federal de Brooklyn detallen los cargos que les implican.

Las investigaciones seguirán en curso para determinar el grado de participación de los detenidos y su posible conexión con las redes de juego ilegal.