La advertencia de Uscis para todos los que no lleven la green card consigo: multas y hasta cárcel

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reveló en su sitio web cuáles son las condiciones que las personas con green card deben cumplir. Muchos se preguntan si deben llevar la tarjeta verde cada vez que salen de sus hogares, por lo que la agencia dio una repuesta determinante.

¿Es obligatorio llevar siempre la green card?

La ley establece que todos los residentes permanentes mayores de 18 años deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. Este documento, además de acreditar su presencia legal en el país, es un requisito obligatorio ante cualquier inspección por parte de agentes del orden. La normativa se fundamenta en la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que impone sanciones a quienes no cumplan con esta disposición.

Los residentes permanentes de Estados Unidos deben llevar siempre consigo la green card Freepik

El incumplimiento de esta regla puede acarrear sanciones legales. Si una persona no puede presentar su green card ante una solicitud de un funcionario autorizado, puede ser acusada de un delito menor. En este caso, la ley establece que el residente podría recibir una multa de hasta 100 dólares o enfrentar una pena de cárcel de hasta 30 días. Aunque muchas veces esta sanción no se aplica con rigor, es un riesgo latente para quienes no cumplen con la normativa.

Las autoridades migratorias reiteraron la importancia de cumplir con esta exigencia legal. En su “Guía para nuevos inmigrantes”, Uscis recuerda que cualquier residente permanente debe presentar su tarjeta cuando se le solicite. Este documento tiene una validez de hasta diez años y debe renovarse antes de su fecha de vencimiento. Además, si el titular cambia su nombre o sus datos personales, es necesario actualizar la información en la tarjeta de residencia.

La importancia de llevar la green card siempre en Estados Unidos Freepik

Para qué sirve la green card en Estados Unidos

La tarjeta de residencia permanente otorga varios derechos y beneficios a sus titulares.

y beneficios a sus titulares. En primer lugar, permite a la persona vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin restricciones.

en Estados Unidos sin restricciones. Es una prueba de elegibilidad para obtener empleo, ya que se requiere al completar el Formulario I-9 de verificación laboral.

La Green card es un requisito para tramitar documentos esenciales como la licencia de conducir y la tarjeta del Seguro Social.

es un requisito para tramitar documentos esenciales como y Facilita el reingreso al país después de viajes al extranjero. Sin embargo, si la ausencia supera un año, el residente deberá solicitar un permiso especial de reingreso para evitar complicaciones en su retorno.

La recomendación de Uscis es que todos los residentes permanentes mantengan su tarjeta actualizada y la porten en todo momento. Esto evita inconvenientes y garantiza el cumplimiento de las normas migratorias vigentes en Estados Unidos. Quienes no cumplan con esta exigencia se exponen a sanciones innecesarias que pueden afectar su estatus legal en el país.

Los beneficios que ofrece la green card en Estados Unidos Freepik

Los motivos por los cuales se puede perder el estatus de residente permanente en Estados Unidos

Una persona puede perder su estatus de residente permanente mediante abandono intencional del país norteamericano, según detalla el Uscis en su página web.

Por ejemplo, si se muda a otro país con la intención de vivir allí, se declara como un no inmigrante en sus declaraciones de impuestos federales o permanece fuera de Estados Unidos durante un período prolongado, a menos que esto sea una ausencia temporal por viaje.

Es importante saber que las personas perderán su estatus de residente permanente solo si un juez de inmigración emite una orden final de remoción contra ellos.