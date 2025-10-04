Es oficial: confirman cuándo entra en vigor el nuevo precio del Metro y transporte en Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) acordó aumentar la tarifa base del Metro y el autobús en la ciudad. La fecha en la que entra en vigor este incremento coincidirá con la transición al nuevo sistema de pago OMNY (siglas de One Metro New York).

Cuándo entra en vigor el nuevo precio del Metro en Nueva York

El pasado 30 de septiembre, las autoridades del sistema de transporte votaron para incrementar diez centavos la tarifa base del Metro, los autobuses locales y el Access-A-Ride, de acuerdo con la MTA.

MTA confirma aumento de tarifas del Metro en Nueva York (FB/Metropolitan Transportation Authority - MTA) Marc A. Hermann

Es así como el precio del pasaje pasará de US$2,90 a US$3, mientras que la tarifa reducida que se aplica a personas a matores de 65 años y a cualquier persona con una discapacidad calificada será de US$1,50.

Este y otros ajustes en los precios del transporte público de Nueva York entrarán en vigor en enero de 2026, esto con el objetivo de alinearlo con el lanzamiento del sistema completo de pago con tarjeta en el metro y los autobuses de la ciudad.

La MTA aclaró que los incrementos en las tarifas suelen realizarse cada dos años, son mínimos, se presentan en intervalos regulares y responden a la inflación.

Otros cambios en las tarifas del Metro y transporte de Nueva York

La tarifa básica del autobús exprés aumentará de U$7 a US$7,25 y la tarifa reducida será de US$3,60, según la tabla de tarifas del sistema de tránsito neoyorquino.

Las tarifas del Meto y otros sistemas de transporte del MTA aumentarán conforme a la inflación (FB/Metropolitan Transportation Authority - MTA)

Además, el billete sencillo aumentará de US$3,25 a US$3,50, mientras que el precio de la nueva tarjeta OMNY aumentará a US$2 cuando la MetroCard ya no sea aceptada para el pago de tarifas a finales de 2026, aunque la MTA aclaró que no habrá cambios en las políticas de descuento para personas mayores, personas con discapacidades, estudiantes y la Tarifa Cero de Paratransit.

Por otro lado, los sistemas ferroviarios LIRR (Long Island Rail Road, por sus siglas en inglés) y Metro-North tendrán un aumento del 4,5% en sus boletos mensuales y semanales, mientras que los demás billetes incrementarán hasta un 8%.

Las tablas de tarifas mencionan que en las horas pico los boletos costarán hasta US$7,25, y en las horas de menos tráfico alcanzarán un precio de US$5,25, además de que habrá un cargo de US$2 para quienes compren sus boletos a bordo.

Independientemente del incremento en los costos de transporte, las tarifas reducidas siempre estarán disponibles para quienes apliquen al programa y estas son de la mitad del precio de un boleto normal, explicó la MTA.

La MTA informó que las tarifas reducidas son para personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad (FB/Metropolitan Transportation Authority - MTA) Marc A. Hermann

Qué es OMNY y cómo reemplazará a la MetroCard

Este nuevo método de cobro fue diseñado para evitar el contacto y facilitar el acceso a los servicios de transporte de la MTA, además de ofrecer diferentes opciones para que los usuarios accedan a sus pasajes y a descuentos en sus trayectos.

Con el OMNY, los pasajeros solo deberán acercar su tarjeta al lector ubicado en los molinetes del Metro y de los autobuses de la red neoyorquina, y podrán cubrir sus tarifas a través de tarjetas de crédito o débito sin contacto, o con las tarjetas de pago del propio sistema.

La MetroCard será destituida a partir del 31 de diciembre de 2025 (FB/Metropolitan Transportation Authority - MTA)

Esta modalidad se aplicará gradualmente hasta hacer la transición completa en 2026 en los sistemas de Metro y autobuses de la MTA, en el Staten Island Railway, Tranvía de Roosevelt Island, Hudson Rail Link y en las estaciones AirTrain-Howard Beach y AirTrain-Jamaica.

La tarjeta OMNY se puede adquirir en alguno de los centros de venta, esta deberá recargarse y posteriormente podrá ser utilizada en toda la red.

El pago sin contacto también estará disponible para tarjetas de débito o crédito y para teléfonos inteligentes a través de los sensores colocados en los molinetes o en el autobús. El sistema también informó que ofrecerá trasbordos y viajes gratuitos para quienes cumplan los requisitos.