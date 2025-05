Es mexicana e integra una de las dinastías más famosas de la música: Canelo Álvarez la eligió para cantar el himno

​En México, la “Dinastía Aguilar” es todo un hito cultural desde hace muchas décadas. Los miembros de esta familia llevan generaciones en el mundo de la música, y recientemente, el nombre de “Majo Aguilar” comenzó a recobrar viralidad gracias al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano la eligió para cantar el himno en su pelea contra el cubano William Scull, en el marco de un evento de boxeo internacional que se celebrará en Arabia Saudita.

Aunque se enfoca en el regional mexicano, Majo experimenta con pop, mariachi, bolero y corridos tumbados @majo__aguilar vía Instagram

¿Quién es Majo Aguilar, una de las promesas de la música latina actual?

Majo Aguilar nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Es hija de Antonio Aguilar Jr. y nieta de los icónicos artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lo que la convierte en parte de la reconocida Dinastía Aguilar.

En el año 2017, inició una carrera en la música regional mexicana, desde donde destacó por su estilo al fusionar tonos tradicionales con toques de modernidad. Hasta el momento, también resalta por sus dos nominaciones a los premios Grammy Latinos, ambas veces en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

En la actualidad, Majo es artista exclusiva de Universal Music Group. Bajo este sello, está por lanzar su esperado álbum Mariachi Tumbado, en el que posiblemente destacarán sencillos como “Aún así te vas”, “Quise algo bien”, “El beso” y “Si tú no vuelves”.

En cuanto a su vida personal, hace meses Majo mostró su lado más humano al solicitar donadores de plaquetas para su sobrino, quien en ese momento estaba en tratamiento por un diagnóstico de leucemia. El niño falleció y la cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir su pena y para brindar apoyo a su familia.

Majo no solo canta, también escribe muchas de sus canciones @majo__aguilar vía Instagram

¿Cómo fue que Canelo Álvarez escogió a Majo Aguilar para cantar el himno en su próxima pelea?

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez seleccionó personalmente a Majo Aguilar para interpretar el Himno Nacional Mexicano en su próxima pelea contra el cubano William Scull. En una entrevista con El Universal, el deportista expresó su entusiasmo por contar con Majo y destacó su talento para representar a México en el extranjero. ​

La esperada pelea de Canelo Álvarez contra William Scull se realizará el sábado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. Aquí, el mexicano intentará recuperar el título de campeón indiscutido de peso supermediano, 168 libras (casi 77 kilos).

La próxima pelea de Canelo es, en parte, un intento por volver a tener cuatro cinturones @scullwilliam vía Instagram

En cuanto a Majo, esta no será la primera vez que interprete el Himno Nacional en un evento deportivo de alcance mundial. En octubre de 2023, la joven amenizó el Rose Bowl de Los Ángeles durante un partido amistoso de fútbol entre los equipos mexicanos de Chivas y América.

¿Qué relación tienen Majo Aguilar y la cantante Ángela Aguilar?

Dado que Ángela Aguilar es hija del cantante Pepe Aguilar (también heredero directo de los célebres Antonio Aguilar y Flor Silvestre), ella y Majo son primas. Sin embargo, no tienen una relación cercana.

En una entrevista de Telemundo en la que los reporteros hablaron brevemente sobre la controversia generada por el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, Majo advirtió que ella no era cercana a su prima ni a su tío.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años que no tenemos una relación y no nos frecuentemos tanto”, expresó Majo durante la charla.

En varias entrevistas, Majo deja claro que no le interesa rivalizar con otros miembros de su familia @majo__aguilar vía Instagram

Aunado a lo anterior, Majo Aguilar también declara con frecuencia que no le gustan las comparaciones con su prima ni con ningún otro miembro de su familia. Si bien asegura que no guarda rencores, prefiere evitar la proliferación de rumores.

Vale la pena resaltar que en 2015, Majo y Ángela colaboraron musicalmente junto a su primo Leonardo Aguilar en el sencillo “Lo busqué” en 2015. Desde entonces, rara vez se encuentran frente a frente durante los eventos musicales a los que toda la Dinastía Aguilar suele estar invitada.