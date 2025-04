Julio César Chávez Jr. se metió en la pelea de Canelo Álvarez vs. William Scull: ¿quién quedará contra las cuerdas?

La pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el cubano William Scull está programada para el 3 de mayo de 2025 en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Por sí mismo, este combate mantiene a la expectativa a los fans del boxeo, por lo que incluso el deportista Julio César Chávez Jr. dio a conocer su predicción del resultado.

Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar siguieron los pasos de su padre en el boxeo @jcchavezjr vía Instagram

La predicción de Julio César Chávez Jr. por la pelea de “Canelo” vs. Scull

A través de una conferencia de prensa, Julio César Chávez Jr. emitió su predicción para determinar al ganador del combate entre “Canelo” y William Scull. Al tener en cuenta el desempeño reciente de ambos deportistas, el boxeador dio una opinión fundamentada desde su propia práctica.

“A William Scull no lo conozco, sé que es campeón, no es malo, pero tampoco es un gran boxeador. Y Canelo es bueno, sabemos que no le va a ganar quien sea. Entonces, por las dos cosas que comenté, pienso que Scull podría irse a la decisión con Canelo”, dijo el hijo mayor de Julio César Chávez en su conferencia.

Una vez que entró en especificaciones, Chávez Jr. dijo que El Canelo no fue definido por nocaut en sus peleas recientes, y a la vez, reconoce la preparación que Scull lleva hasta el momento. Si bien parece inclinarse a favor de Scull, Julio César Chávez Jr. dijo que la pelea podría irse a decisión, por lo que al final, la victoria estaría en manos de los jueces que voten en la contienda.

Canelo busca recuperar el título de la FIB, del que fue despojado en 2024 por no enfrentar a Scull a tiempo @scullwilliam vía Instagram

Cómo llega Canelo a la pelea contra William Scull en Arabia Saudita

Al enfrentarse a William Scull, Saúl “Canelo” Álvarez recopila una sólida racha de victorias. En este futuro combate, tiene la misión de recuperar el título que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) cedió al cubano, y así, consolidarse nuevamente como campeón indiscutible de peso supermediano (168 libras o 76,2 kilos).

De entre los triunfos recientes del mexicano, resalta que, tal como lo dijo Julio César Chávez Jr., ninguno fue por nocaut:

Mayo 5 de 2024 : “Canelo” derrotó a Jaime Mungia por decisión unánime

: “Canelo” derrotó a Jaime Mungia por decisión unánime Septiembre 15 de 2024 : venció a Edgar Berlanga también por decisión unánime, en una contienda en donde Berlanga sufrió su primera derrota profesional. ​

: venció a Edgar Berlanga también por decisión unánime, en una contienda en donde Berlanga sufrió su primera derrota profesional. ​ Septiembre 30 de 2023 : venció a Jermell Charlo por decisión unánime

: venció a Jermell Charlo por decisión unánime Mayo 16 de 2023: se impuso a John Ryder por decisión unánime

Esta pelea es, en parte, un intento de "El Canelo" por volver a tener cuatro cinturones @scullwilliam vía Instagram

Antecedentes recientes de Scull previo al round vs. Canelo

​El cubano William Scull, conocido como “El Indomable” por sus compatriotas, es un boxeador de 32 años que, si bien es poco conocido a nivel mundial, ya se consolida como una promesa del deporte gracias a su futuro encuentro con Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 3 de mayo de 2025.​

Hasta ahora, Scull se mantiene invicto y ostenta un récord profesional de 23 victorias, nueve de ellas por nocaut. Desde su debut en noviembre de 2016, el cubano recopiló un total de 144 rounds disputados, lo cual representa un promedio de 6.3 asaltos por pelea.​

Recién en octubre de 2024, William Scull conquistó el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer al ruso Vladimir Shishkin por decisión unánime en Alemania. Este cinturón había quedado vacante luego de que “Canelo” Álvarez fuera despojado por no enfrentar a Scull, quien era el retador obligatorio en ese entonces

La complexión de William Scull es muy comentada por medios especializados y analistas del boxeo. El retador de “Canelo” mide 1,82 metros, lo que le otorga una ventaja de 11 centímetros sobre el combatiente mexicano.