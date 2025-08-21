Fue coronada como Miss Guerrero en México en 2024 y aseguran la detuvieron por error: así fue su arresto

Isadora Lagos, ganadora del certamen Miss Guerrero 2024, fue detenida por autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el pasado 14 de agosto durante un operativo en la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero, México. Unas horas después fue liberada bajo reservas de ley, es decir, debe presentarse nuevamente ante las autoridades.

Miss Guerrero 2024 es detenida en México: asegura que se trató de un error

La modelo originaria de Acapulco y nombrada como Miss Guerrero en el certamen de belleza de 2024, fue detenida la noche del pasado jueves 14 de agosto, donde permaneció en custodia de la Fiscalía General de la República (FGR, por sus siglas en español), según Univision.

Isadora Lagos, Mis Guerrero 2024 y tres personas más fueron detenidas por la Guardia Nacional en México Facebook/Opinión Valle)

La exreina de belleza viajaba con otras tres personas, dos hombres y una mujer. Si bien la mujer no fue identificada, se sabe que uno de los hombres fue identificado como escolta de la famosa y el otro como Luis Alberto Hernández Santos, alias “La Máscara” y conocido por ser asesor político del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Las cuatro personas fueron detenidas mientras viajaban a bordo de un vehículo y se sometieron a una inspección de rutina. Durante la revisión del auto, las autoridades mexicanas localizaron un arma de fuego y cartuchos útiles, que fueron asegurados. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR.

Tras varias horas de arresto, la mujer identificada como la exreina de belleza fue liberada bajo reservas de ley (un marco jurídico que acepta su liberación hasta que se encuentren pruebas que acrediten su inocencia o culpabilidad), según N+ (Televisa), mientras que su equipo legal se encuentra en proceso de acreditar la posesión del arma en cuestión.

En caso de no poder justificar el origen del arma, la modelo podría pasar hasta 15 años en prisión, ya que el arma localizada en su vehículo es de uso exclusivo del ejército mexicano. Se trata de un artefacto tipo escuadra, calibre 9 mm, así como un par de cargadores abastecidos y cartuchos útiles, según Proceso.

Quién es Miss Guerrero 2024, arrestada por autoridades mexicanas

Isadora Lagos tiene 25 años y es originaria del Puerto de Acapulco. Además de ser modelo, también es licenciada en derecho y en gastronomía, y se describió a sí misma como “promotora cultural de su entidad” durante el certamen de belleza de 2024, según Proceso.

Isadora Lagos fue nombrada Miss Guerrero en 2024 y participaría en el certamen de belleza nacional este 2025 (Instagram/@missmexicoorg)

En septiembre de 2024 obtuvo la corona de su estado y fue seleccionada para representar a Guerrero. Recientemente, fue sustituida por Victoria Zermeño, elegida como nueva Miss Guerrero, aunque no trascendió más información.

Se prevé que Zermeño represente al estado en Miss México 2025, de acuerdo con lo publicado por la organización en sus redes sociales.

Quién es el hombre que fue detenido junto a Isadora Lagos

Luis Alberto Hernández Santos, alias “La Máscara”, quien viajaba con la ex reina de belleza al momento de su detención en la Autopista El Sol, fue identificado como un empresario y operador político.

El hombre también tuvo contratos públicos de 2018 a 2021, durante la administración de Héctor Astudillo como gobernador de Guerrero, según Excelsior.

Pese a que las autoridades sí abrieron una carpeta de investigación contra Lagos, por porte de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de México, Hernández Santos aún no había sido imputado formalmente.

En México, el porte de armas de fuego de uso militar es un delito que puede castigarse con hasta 15 años de prisión, aunque dependerá de las circunstancias de la detención y del tipo de armamento, según Proceso.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas mantienen investigaciones para determinar la responsabilidad de cada detenido y también para esclarecer la procedencia del arma.