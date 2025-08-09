Miss Universo: los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia

El certamen de belleza Miss Universo, creado en 1952, es considerado el más importante del mundo. A lo largo de su historia, varios países latinoamericanos han logrado destacar por el número de coronas obtenidas. Este año, el concurso se celebra en Tailandia, el próximo 21 de noviembre.

Los países latinos con más Miss Universo en toda la historia

Aunque la primera mujer hispana en obtener una corona de Miss Universo fue la peruana Gladys Zender en 1957, No obstante, Perú no figura entre los países latinoamericanos con más victorias en la historia del certamen.

Gladys Zender fue la primera mujer latina en ganar Miss Universo (Instagram/@kokybelaunde)

La nación latinoamericana con mayor número de coronas es Venezuela, con siete exreinas de belleza. Según Telemundo, el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a triunfos en el certamen.

Puerto Rico se encuentra en el tercer lugar, con cinco coronas, y México destaca en el puesto cuatro, con tres exreinas de belleza. El país con el mayor número de coronas en toda la historia del certamen es Estados Unidos.

La nación norteamericana posee nueve coronas, aunque la primera ganadora en la historia del certamen fue una joven de 17 años llamada Armi Kuusela, representante de Finlandia, en 1952.

Las siete venezolanas ganadoras de Miss Universo a lo largo de la historia (Instagram/@lasmissesdevenezuela)

Las mujeres latinas que han ganado Miss Universo

A lo largo de los años, las mujeres latinas han conseguido destacar en el certamen de belleza internacional y coronarse con el primer lugar tras ganarse al público y a los jueces.

Un total de 25 mujeres latinoamericanas consiguieron la corona de Miss Universo y sostuvieron su reinado durante todo un año, tras demostrar belleza, clase, compromiso y altruismo, entre otras cualidades, según Telemundo.

Las representantes que ayudaron a que sus países se convirtieran en las naciones con más victorias del certamen a lo largo de la historia son:

Venezuela

Maritza Sayalero (1979)

Irene Sáez (1981)

Bárbara Palacios (1986)

Alicia Machado (1996)

Dayana Mendoza (2008)

Stefanía Fernández (2009)

María Gabriela Isler (2013)

La venezolana nacionalizada estadounidense Alicia Machado fue coronada Miss Universo el 17 de mayo de 1996 (Web/BBC)

Puerto Rico

Marisol Malaret (1970)

Deborah Carthy-Deu (1985)

Dayanara Torres (1993)

Denise Quiñones (2001)

Zuleyka Rivera (2006)

Zuleyka Rivera, puertorriqueña coronada como Miss Universo 2006 (Facebook/Anaileth Granado)

México

Lupita Jones (1991)

Ximena Navarrete (2010)

Andrea Meza (2020)

También existen otras latinas que obtuvieron la corona, como las colombianas Luz Marina Zuluaga (1958) y Paulina Vega (2014); la argentina Norma Beatriz Nolan (1962); las brasileñas Iêda Maria Vargas (1963) y Martha Vasconcellos (1968), Cecilia Bolocco (1987) de Chile; la panameña Justine Pasek (2002); Amelia Vega (2003) de República Dominicana y la nicaragüense Sheynnis Palacios (2023).

En el certamen de 2025 se ha confirmado la participación de varias candidatas latinoamericanas, además de la representante de Miss Universe Latina 2025, el reality show de Telemundo en donde Yamilex Hernández obtuvo la corona.

Ellas son las latinas que participan del Miss Universo 2025

Muchos certámenes de belleza nacionales continúan llevándose a cabo, pero hasta el momento conocemos varios de los nombres que viajan a Tailandia en representación de diferentes países de Latinoamérica.

Las latinas que compiten por la corona de Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo, de Perú

Alejandra Fuentes, de Honduras

Yessica Hausermann, de Bolivia

Mahyla Roth, de Costa Rica

Lina Luaces, de Cuba

Raschel Paz, de Guatemala

Aldana Masset, de Argentina

Mirna Caballini, de Panamá

Inna Moll, de Chile

Nadia Mejía, de Ecuador

Yamilex Hernández, Miss Universe Latina 2025

Stephany Abasali, de Venezuela

Miss Universe 2025 se celebrará en Tailandia (Facebook/Miss Universe)

Todas ellas viajarán a Tailandia, país que albergará la edición número 74 de Miss Universo 2025, con reglas menos estrictas que en las décadas anteriores, aunque con compromisos igual de demandantes, pues la que obtenga la corona tendrá que cumplir con sus obligaciones durante todo el año que dure su reinado.

El certamen de belleza cuenta con diferentes normas y cualquiera que las rompa puede ser descalificada del concurso, o sustituida por la candidata que quede en segundo lugar, en caso de que la falta ocurra durante el reinado.