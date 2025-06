Fue uno de los actores más queridos de Televisa y nominado al Oscar: revela qué hacer en caso de una redada de ICE

Tras lograr carreras exitosas en Estados Unidos, algunos famosos latinos se enfocan en hablar sobre derechos de los migrantes. En el caso de Demián Bichir, actor mexicano de Televisa y nominado a un Premio Oscar, esto lo llevó a ser embajador de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Ahora, el actor de Hollywood se encarga de explicar a sus paisanos qué hacer ante, por ejemplo, una redada del ICE.

La campaña de Demián Bichir con la ACLU para apoyar a los migrantes

Entre los años 2016 y 2017, la ACLU desarrolló la campaña “Know Your Rights” (Conozca sus derechos) de la mano de diferentes celebridades. Al día de hoy, es una campaña vigente para migrantes en Estados Unidos, pero en su debut, fue Demián Bichir quien actuó como uno de los principales voceros.

“Es importante que usted conozca sus derechos más elementales en el eventual caso de una redada”, explica Bichir en el video principal de la campaña. Luego de su presentación y de suponer el posible arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), el también actor de Televisa cita pasos puntuales para que el usuario siga en el peor de los escenarios:

Mantener la calma y no abrir la puerta si los agentes ICE llegan sin una orden judicial firmada por un juez.

y no abrir la puerta si los llegan sin una orden judicial firmada por un juez. Solicitar ver la orden judicial y pedir que la deslicen por debajo de la puerta para verificar su validez.

y pedir que la deslicen por debajo de la puerta para verificar su validez. Ejercer el derecho a guardar silencio y no firmar ningún documento sin la presencia de un abogado.

y no firmar ningún documento sin la presencia de un abogado. No mentir ni presentar documentos falsos.

ni presentar documentos falsos. Se debe informar a todos en el hogar sobre los derechos básicos del migrante durante este escenario.

sobre los derechos básicos del migrante durante este escenario. Asegurar que todos los miembros del hogar estén preparados para actuar con los pasos citados.

Demián Bichir: de inmigrante indocumentado en Estados Unidos a embajador de la ACLU

Aunque Demián Bichir nunca estuvo en la situación de una redada, él mismo compartió en una entrevista exclusiva con El Diario NY que sí vivió como inmigrante indocumentado en Estados Unidos en su juventud.

Demián Bichir junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum @demianbichiroficial vía Instagram

De acuerdo a las declaraciones del actor, él llegó sin papeles a Nueva York a los 22 años, pero pudo legalizar su estatus migratorio gracias a la Ley de Amnistía de 1986. Debido a esta experiencia, Bichir desarrolló conciencia social en pro de los migrantes, y en abril de 2014, la ACLU oficializó su nombramiento como embajador (cargo que desempeña hasta la actualidad).

Perfil de Demián Bichir en la farándula y sus antecedentes en México

Demián Bichir Nájera nació el 1 de agosto de 1963 en Coahuila, México. De acuerdo a la ficha técnica del actor en IMDb, fueron sus padres, los también actores Maricruz Nájera y Alejandro Bichir, quienes lo acercaron desde pequeño a los escenarios.

Hoy en día, Demián Bichir permanece en EE.UU. con proyectos mediáticos @demianbichiroficial vía Instagram

Dentro de sus primeros papeles para telenovelas, Demián Bichir destacó en Rosa Salvaje (Televisa) y Nada Personal (TV Azteca). Tras estudiar arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Demián también se formó en el Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York.

Luego de un desempeño reconocido en películas mexicanas como Hasta morir y Sexo, pudor y lágrimas, Bichir logró la fama internacional en 2011 gracias a su interpretación de Carlos Galindo en la producción hollywoodense A Better Life (2011), misma que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor.

En la actualidad, Demián permanece relevante en la farándula de México y Estados Unidos debido a su trabajo en producciones como The Hateful Eight y The Bridge.