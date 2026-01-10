Cómo es por dentro la mansión en la que vivía Ricky Martin en California: tiene 12 baños y un cine privado

El mercado inmobiliario de lujo en California volvió a ser noticia con la impresionante venta de la antigua residencia del puertorriqueño Ricky Martin, la cual alcanzó la cifra de US$35 millones. Se ubica en una de las zonas más exclusivas del estado, y esta propiedad no solo destaca por su alto valor comercial, sino por el diseño vanguardista y la sofisticación que el cantante impregnó en ella durante sus años de estancia.

Así luce la antigua casa de Ricky Martin en California

La residencia principal ofrece seis dormitorios y 12 cuartos de baño, que se ubican en una planta que incluye vestíbulo, amplias salas de estar y áreas sociales formales.

La funcionalidad se integra con la elegancia en una cocina de alta gama y zona de lavandería independiente, detalló The Real Deal.

Esta mansión se vendió por mucho menos de lo que salió al mercado (Instagram/@listings)

En el exterior, la propiedad se transforma en un oasis privado con extensas áreas verdes, terrazas panorámicas, piscina y un exclusivo sector de spa, diseñados meticulosamente para el entretenimiento y el relax al aire libre, detalló Realtor.

Entre las características adicionales se incluyen un cine privado, varias suites con vistas al mar o al jardín, y una suite principal con terraza propia, zonas de estar y dos vestidores.

La publicación de venta detallaba la residencia con las siguientes palabras: “Ubicada tras altos portones y con acceso a través de un largo camino sinuoso y arbolado, la propiedad se despliega en un amplio aparcamiento con capacidad para más de 20 vehículos“.

El terreno incluye una lujosa residencia principal, casa de huéspedes, cancha de tenis, área de juegos infantiles independiente y una caseta de seguridad.

La mansión cuenta con piscina y jardines hermosos (Instagram/@listings)

La construcción de la mansión data de 1956, y destaca por sus amplias dimensiones de 9200 pies cuadrados (850 metros cuadrados) y una gran renovación que actualizó su esencia mediterránea.

Su ubicación sobre un terreno elevado y despejado garantiza una vista de 360 grados, lo que permite contemplar desde el perfil urbano de Mid-Wilshire hasta el horizonte marino de Santa Mónica y la silueta montañosa de Malibú, indicó The Pride.

Una propiedad que bajó su precio considerablemente

La que fue residencia de Ricky Martin en California cerró finalmente su venta por US$35 millones, cifra que representa un drástico descuento frente a los US$75 millones que se pedían inicialmente en agosto de 2024.

Tras no encontrar interesados, la propiedad pasó a manos del corredor Carl Gambino, quien aplicó un ajuste de US$25 millones para situar el precio en US$49,9 millones, indicó Masion Global.

Aunque el precio final de venta fue de menos de la mitad del original, la casa mantiene un historial de plusvalía notable: el cantante la adquirió en 2004 por US$10,9 millones y la vendió posteriormente a Michael Smith por US$15 millones.

La casa presenta 6 dormitorios y 12 cuartos de baño (Instagram/@listings)

Los famosos que pasaron por la residencia de Beverly Hills

Además de Ricky Martin, el ganador del Oscar, Michael Caine, que apareció en The Dark Knight y The Cider House Rules, también vivió en la propiedad, al igual que la familia de la cantante y actriz Doris Day. El multimillonario inversor Michael Smith también formó parte de la cartera de propietarios, destacó El Diario NY.

Actualmente, nada se sabe del nuevo comprador de la mansión y desde Grupo Gambino en Compass no abordaron en más detalles sobre el tema.

Alrededor de la propiedad se encuentran algunas de las residencias más populares del mercado.

La finca se encuentra cerca de otras casas importantes de Beverly Hills propiedad de familias notables, como los Pritzker y los Murdoch, así como de una futura residencia de la familia Gates, consignó New York Post.

Entre los famosos que viven en Beverly Hills se encuentran artistas y figuras públicas como la cantante Taylor Swift, la actriz Jennifer Aniston, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres y la actriz Jennifer Lawrence.