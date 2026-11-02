Jennifer Garner, 54 años, sobre su desayuno con yogur entero y qué dicen las nuevas guías alimentarias de EE.UU.

El desayuno de Jennifer Garner, que cumplió 54 años en abril de 2026, combina café negro con un parfait de yogur entero, frutos rojos y nueces. La actriz lo describió en abril de 2023, en una entrevista para Food Diaries de Harper’s Bazaar. Su elección coincide con las guías alimentarias federales 2025-2030, publicadas por el gobierno de Donald Trump en enero pasado, que abandonaron la recomendación previa a favor de los lácteos bajos en grasa o descremados y ahora aconsejan los enteros sin azúcar agregada.

Qué contó Jennifer Garner sobre su desayuno

En el video citado, publicado en abril de 2023, Garner bromeó con que su desayuno habitual es “café y más café”. Lo toma negro y, a veces, pide un capuchino con leche de almendras. Explicó que suele repetir este mismo desayuno año tras año. En aquel entonces, consumía yogur entero con frutos rojos y nueces.

Garner desayuna cerca de las 10 y suele agregar una manzana. Instagram: @jennifer.garner

La actriz habló sobre su rutina con la revista Women’s Health y reveló detalles sobre sus horarios:

Se levanta entre las 5 y las 5.30 de la mañana, entrena por Zoom con la instructora Beth Nicely.

Desayuna cerca de las 10 y suele agregar una manzana.

Al mediodía almuerza una “gran ensalada” de rúcula con judías (también chauchas, ejotes o vainitas) verdes, brócoli, media batata asada, queso y nueces picadas. Ese desayuno reemplazó al batido de proteína, espinaca y arándanos que, según Eat This, Not That, tomaba cada mañana desde que comenzó a prepararse para la película Peppermint con la nutricionista Kelly LeVeque.

Qué recomiendan las nuevas guías alimentarias de EE.UU. sobre lácteos y proteína

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura (USDA) publicaron el 7 de enero de 2026 las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2025-2030. Entre sus pautas figuran priorizar la proteína en cada comida y consumir lácteos enteros sin azúcares agregados.

Según un resumen de la American Health Care Association, las metas incluyen tres porciones diarias de lácteos y entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. El límite de grasas saturadas sigue en 10% de las calorías diarias.

En números concretos, esas metas implican:

Un tope de unos 22 gramos de grasa saturada en una dieta de 2000 calorías , porque cada gramo de grasa aporta 9 calorías.

en una dieta de , porque cada gramo de grasa aporta 9 calorías. Entre 84 y 112 gramos de proteína diarios para un adulto de 70 kilos.

La pirámide nutricional recientemente oficializada en Estados Unidos

Qué cambia para las familias hispanas inscritas en WIC

Las guías sirven de referencia para los programas federales de alimentación. Uno de los de mayor alcance en la comunidad latina es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), destinado a embarazadas, madres recientes y menores de 5 años de hogares con bajos ingresos.

El desayuno de Jennifer Garner, que cumplió 54 años en abril de 2026, combina café negro con un parfait de yogur entero, frutos rojos y nueces Instagram: @jennifer.garner

Según el último informe de elegibilidad del programa:

En un mes promedio de 2023 participaron 2,87 millones de hispanos .

. La cobertura hispana fue de 66%, la más alta entre todos los grupos, frente a 56% del promedio nacional.

En un memorando de 2026, el USDA aclaró que las guías no modifican de inmediato los requisitos de WIC y que cualquier cambio en los paquetes requerirá un proceso de reglamentación. Mientras tanto, pidió a los estados recetar leche con más grasa cuando las normas lo permitan. Para los yogures del programa, el próximo gran cambio confirmado será el 19 de abril de 2030, cuando comenzará a regir la exigencia de fortificarlos con vitamina D, según el Registro Federal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.