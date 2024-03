Escuchar

Karol G disfruta de las presentaciones de su gira mundial de Mañana Será Bonito Tour, una serie de conciertos con los que ha visitado varios países de Latinoamérica. La famosa cantante de origen colombiano, quien se ha ganado el corazón de millones de fans por su cercanía y sencillez, sorprendió al revelar que ya está “comprometida”, en medio de una interacción en su recital.

¿Karol G se casa?

“La Bichota”, como también se le conoce, respondió al mensaje de una de sus seguidoras en el reciente concierto, que tuvo lugar en la Explanada Cardales de Yacalá, Guatemala. “Karol G, mi novio me quiere dejar por ti”, se leía en el cartel de una fanática. La cantante no solo leyó la frase, sino que también la contestó con un anuncio que encendió los ánimos de la audiencia: “Pero es que yo ya estoy comprometida, pero si igual lo va a dejar por mí, consígase otro, ¿listo?”.

¿Quién es el novio de Karol G?

Estas palabras no pasaron desapercibidas por las personas que presenciaron el show en vivo, quienes entre gritos y aplausos, celebraron la vida sentimental de Karol G. Sobre quién es la persona con la que está comprometida, Se apunta a que podría tratarse del también cantante Feid, cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyo. Sin embargo, ella no ha confirmado ningún detalle adicional.

En las redes sociales, el video del momento causó furor. Sin embargo, algunos seguidores también apuntaron a que el “compromiso” podría significar únicamente la confirmación de que actualmente tiene una relación amorosa y no una propuesta de casamiento. Según People en Español, en Colombia es común mencionar esta palabra cuando hay una relación estable.

Esta suposición la confirmó una fan, que respondió al video. “Como así, ¿qué nadie sabe que en Colombia decir ‘estoy comprometido’ se refiere a tener una pareja, a no estar disponible”. En tanto, otra mujer nombró a Feid en un mensaje separado: “¿Será eso a una confirmación a que está con Feid?”.

Karol G, la mujer del 2024

Ganadora de varios reconocimientos por su trascendencia en la música, Karol G fue nombrada la Mujer del Año 2024 por la revista Billboard. “El lanzamiento de su innovador álbum Mañana será bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”, comentó Hannah Karp, directora editorial de Billboard.

Karol G fue nombrada la Mujer del Año 2024 por la revista Billboard @karolg / Instagram

Solo dos años le bastaron a Karol G, tras su exitoso álbum KG0516, que contiene temas como “Déjalos que miren”, “El makinón” y “Tusa”, para arrasar en las listas de popularidad más importantes. Luego, encabezó el Billboard 200 y con el disco Mañana Será Bonito apareció en el tercer lugar de listado. A su vez, tiene otra faceta exitosa como empresaria, ya que es dueña de su propio sello discográfico, llamado Bichota Records.

¿Quién es la manager de Karol G?

Por otro lado, recientemente la cantante felicitó a su hermana Jessica Giraldo Navarro por ser reconocida como la mánager del año por Billboard. “Hoy quiero dedicarle este post a ella. ¿Sabían que mi hermanita de sangre es también mi manager? No me cabe el orgullo en el pecho de ver cómo esta mujer, con su sabiduría y tenacidad, maneja a detalle el día a día de este proyecto, el amor y la bondad con que hace cada cosa y la forma en cómo me cuida porque como sea la familia va primero”, escribió la cantante en su perfil de Instagram.