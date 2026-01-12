Éxodo de millonarios en California: el cofundador de Google que sigue los pasos de Jeff Bezos y se muda a Florida

En medio del impuesto a los ricos que se establece en California, varios millonarios abandonan el Estado Dorado. Uno de ellos es Larry Page, el magnate cofundador de Google, quien recientemente adquirió un par de mansiones en una comunidad exclusiva en Florida que se suman a su patrimonio de casi 300 mil millones de dólares.

El cofundador de Google que compró dos mansiones en Florida

Larry Page, uno de los fundadores del gigante tecnológico, gastó más de US$173 millones en dos lujosas residencias ubicadas en Florida.

Larry Page compró dos mansiones en un barrio exclusivo de Miami, Florida, en diciembre de 2025 (ARCHIVO-AP Photo/Jeff Chiu, File) Jeff Chiu - AP

El multimillonario se une al éxodo de hombres ricos que trasladan sus intereses comerciales de California ante el posible impuesto que podría aplicarse a aquellos que tengan un patrimonio de más de mil millones de dólares, de acuerdo con Realtor.

Las mansiones recientemente adquiridas por Page están ubicadas en el enclave de Coconut Grove, una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de la ciudad de Miami.

El costo de las dos propiedades suma US$173,4 millones. La primera de ambas que adquirió fue la más costosa, ya que pagó US$101,5 millones, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Una de las mansiones que adquirió Larry Page en Florida después de que se diera a conocer que dejaría California por el impuesto a millonarios (Realtor)

Dicha propiedad fue comprada en diciembre de 2025 y cuenta con 13 dormitorios. Esta casa perteneció al fallecido restaurador Jonathan Lewis y fue puesta en venta en junio de 2024.

En cuanto a la segunda mansión, el trato se cerró días después. Está ubicada cerca de la primera vivienda y fue comprada por 71,9 millones a Sloan Lindemann Barnett, heredera del magnate George Lindemann.

El éxodo de millonarios en California ante posibles impuestos

Aunque muchos multimillonarios pertenecientes a la élite tecnológica se alojaban en residencias lujosas de California, una iniciativa de tasa a los ricos ha hecho que varios migren a Florida, de acuerdo con el New York Post.

Bezos se mudó a Miami junto a Lauren Sánchez en 2025 (Archivo) Archivo

Los fundadores de empresas como Google, Netflix, WhatsApp y Stripe, buscan y compran mansiones en Miami ante la posibilidad de que los votantes decidan en noviembre de 2026 que se aplique un impuesto del 5% a quienes poseen una fortuna mayor a mil millones de dólares.

Muchos emigran para mover sus activos del Estado Dorado antes de la denominada “fecha límite” para evitar el pago. Algunos otros multimillonarios que buscan palacios en Florida lo hacen silenciosamente.

En octubre de 2025, Jeff Bezos se mudó a Miami tras vender su mansión en Seattle por US$63 millones tras casi dos décadas de vivir en Washington, lo que coloca a la Ciudad Mágica en el nuevo sitio de alojamiento de los hombres más ricos de Estados Unidos.

Quién es Larry Page y a cuánto asciende su fortuna

En noviembre de 2025, Larry Page fue nombrado como la segunda persona más rica del mundo, de acuerdo con Forbes.

Larry Page es considerado el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio aproximado de 269 mil millones de dólares (Archivo) Reuters

El magnate cofundó Google junto a Sergey Brin en 1998 y se calcula que su patrimonio neto es de 269 mil millones de dólares, y que su fortuna ha crecido de forma exponencial durante los últimos años.

Page es el accionista controlador de Alphabet. El hombre de 52 años también es uno de los inventores del algoritmo de PageRank, que impulsa el motor de búsqueda de Google, y cuenta con una Licenciatura en Artes y Ciencias por la Universidad de Michigan, así como una Maestría en Ciencias, por la Universidad de Stanford.

El empresario está casado y tiene un hijo. Aunque su residencia se encontraba en Palo Alto, California, recientemente adquirió dos mansiones en una de las zonas residenciales más exclusivas de Miami, Florida.