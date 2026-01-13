¿Ya se sabe la hora del halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Actualizaciones y cómo será su performance

Como cada año, el Super Bowl se convierte en uno de los escenarios musicales más importantes del mundo durante el halftime show. Este 2026, el artista a cargo del espectáculo es Bad Bunny, quien tendría preparadas varias sorpresas para su presentación en California.

A qué hora es el halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en el Estado Dorado, el Conejo Malo tendrá 30 minutos para amenizar el medio tiempo de la gran final del futbol americano.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo de un Super Bowl 2026 (ARCHIVO-Instagram/@badbunnypr) (NFL)

El Super Bowl LX iniciará a las 18.30 hs (tiempo del Este) y la presentación de Bad Bunny tendrá lugar tras los dos primeros cuartos de la gran final de la NFL, cada uno de estos dura 15 minutos, aunque pueden alargarse, según el juego.

Esto quiere decir que el halftime show podría empezar entre las 20.00 y 20.30 hs (tiempo del Este), según avance el juego en la primera mitad.

La noticia que confirmaba su participación llegó en medio de su histórica residencia en Puerto Rico “No Me Quiero Ir De Aquí”, así como su reciente “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, por lo que existe una gran expectativa sobre su presentación en el Super Bowl 2026.

Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El espectáculo podrá verse en directo en inglés y en español. Los canales para ver en vivo el halftime show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 son:

NBC

DAZN

Disney+

ESPN

NFL Game Pass

De acuerdo con WLFA, Telemundo también transmitirá el espectáculo con una narración es español. Y la plataforma Peacock permitirá ver el show bajo demanda después del evento.

Bad Bunny se presentará en el halftime show del Super Bowl 2026 en medio de una gira exitosa (ARCHIVO-Instagram/@badbunnypr)

Esta será la primera vez que Bad Bunny se presente en solitario como el artista principal del medio tiempo de la gran final de la NFL, ya que el famoso estuvo en el espectáculo de Shakira y Jennifer López en 2020 como cantante invitado.

Actualizaciones y sorpresas de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Hasta el momento, se especula que el cantante podría invitar a otros famosos latinos a acompañarlo en su show, de acuerdo con La Lista, los nombres más sonados son:

J Balvin

Karol G

Rosalía

Drake

Jhay Cortez

Rauw Alejandro

Ñengo Flow

Arcángel

Cardi B

Por otra parte, el posible setlist de Bad Bunny daría algunas pistas de quiénes cantarán junto a él en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, el próximo domingo 8 de febrero:

Titi Me Preguntó del álbum Un Verano Sin Ti (2022).

del álbum Un Verano Sin Ti (2022). DTmF del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).

del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025). Me porto bonito de Un Verano Sin Ti.

de Un Verano Sin Ti. Dákiti del álbum El Último Tour del Mundo (2020).

del álbum El Último Tour del Mundo (2020). Soy peor , Diles, y Chambea , popurrí con posibles invitados especiales Mambo Kingz, Farruko u Ozuna .

, y , popurrí con posibles invitados especiales . Acho PR , del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y PFKR , del álbum YHLQMDLG (2020), mezcla con posibles invitados como Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow.

, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y , del álbum YHLQMDLG (2020), mezcla con posibles invitados como Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow. Yo Perreo Sola , del álbum YHLQMDLG.

, del álbum YHLQMDLG. I like it , del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019).

, del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019). Callaíta , del álbum Un Verano Sin Ti.

, del álbum Un Verano Sin Ti. Baile inolvidable, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Tanto la lista de canciones como los posibles invitados de Benito son solo especulaciones, que el artista no ha confirmado.

Se espera que Bad Bunny esté acompañado de talento latino en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 (Archivo-Foto AP/Eduardo Verdugo) Eduardo Verdugo - AP

Por otra parte, la NFL sí compartió los nombres de los otros famosos que formarán parte de la gran final del fútbol americano.

Ellos son Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes abrirán la programación musical. El primer artista interpretará el himno nacional de Estados Unidos; cantará America the Beautiful, la icónica canción patriótica de EE.UU., y la última entonará Lift Every Voice and Sing, conocido como el Himno Nacional Negro.