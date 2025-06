Llantos y acusaciones cruzadas: así fue la escandalosa primera eliminación de Miss Universe Latina

Este martes 3 de junio comenzó Miss Universe Latina, el reality, un programa de la cadena Telemundo. El show inició con 30 candidatas, pero a unos días del estreno ya despidió a tres de sus concursantes, lo que generó llantos y acusaciones; ellas son las primeras eliminadas.

Las primeras eliminadas en Miss Universe Latina, el reality

La competencia, en formato de telerrealidad, sigue a las concursantes que viven en EE.UU., pero representan a sus naciones de origen. Las participantes son de: Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Argentina.

Las primeras galas ya dejaron ver los talentos de las concursantes, pero no todas convencieron a los jueces Youtube Telemundo Entretenimiento

Después de mostrar sus talentos ante los jueces, ellas son las primeras eliminadas:

Fernanda Sosa: la única uruguaya en el reality fue la primera en dejar la competencia . Ella es actriz, presentadora y representó a su país en Miss Atlántico cuando tenía 18 años. Además, participó en el 2023 en Dancing With the Stars .

la única en el reality fue la . Ella es actriz, presentadora y representó a su país en Miss Atlántico cuando tenía 18 años. Además, participó en el 2023 en . Daniela Castaño : la joven colombiana , que reside en Florida, mostró su talento en cuanto a oratoria y presentación, pero no fue suficiente para convencer al jurado, que decidió que fuera la segunda en despedirse del concurso.

: la joven , que reside en Florida, mostró su talento en cuanto a oratoria y presentación, pero no fue suficiente para convencer al jurado, que decidió que fuera la segunda en despedirse del concurso. Erika Marchena: la dominicana es comunicadora social y llegó a Estados Unidos cuando era una adolescente. Fue una de las participantes de Miss República Dominicana Universo del 2024.

Fernanda Sosa, Daniela Castaño y Erika Marchena, fueron las primeras eliminadas de Miss Universe Latina, el reality IG: @fersosaz/Youtube Telemundo/IG @erikamarchena_

Llantos y acusaciones: lo que pasó después de las eliminaciones

La primera eliminación dejó llantos y acusaciones, luego de que Nathalia Tasama, representante de Colombia, señalara a la uruguaya Fernanda Sosa de hablar con otras participantes después de dejar la competencia y dijera que ella no la había abrazado luego de su salida.

“Yo no me meto con nadie, no he tenido ningún problema con nadie, a todas las abrazo, las quiero, las amo, siempre estoy apoyándolas. Entonces, para que alguien venga a hacerme esto, no me parece”, dijo Tasama.

Además, la colombiana comentó que Sosa habría dicho a las concursantes que los jueces solo habían salvado a “feas y nacas”. Las insinuaciones de la uruguaya escalaron y el panel de jurados habló al respecto en la siguiente gala.

El juez David Salomón habló en nombre de sus compañeros y expresó molestia al saber que la primera concursante que salió, apuntó a que las eliminaciones se habían basado solo en la prueba de talento, lo que fue desmentido por el diseñador mexicano.

“No es así de ningún modo, nosotros estamos calificando desde hace dos semanas todo lo que están haciendo cada una de ustedes”, el juez de Miss Universe Latina, el reality hizo énfasis en que además de sus capacidades, se basan en aspectos como el trato a sus compañeras.

Miss Universe Latina: cómo es el reality de Telemundo

Treinta participantes viven en una mansión y se enfrentarán a una serie de retos para demostrar que pueden ser la mejor candidata. La elegida participará, como representante de la comunidad latina, en la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en Tailandia el 21 de noviembre de 2025.

Alicia Machado y Zuleyka Rivera son las capitanas de los equipos Instagram: @telemundorealities

Están divididas en dos equipos dirigidos por dos ex Miss Universo, la colombiana Alicia Machado (equipo esmeralda) y la puertorriqueña Zuleyka Rivera (equipo rubí), quienes asesorarán y guiarán a las concursantes.

La conducción está a cargo de Jaqueline Bracamontes, conductora mexicana que también representó a México en Miss Universo en 2001. El jurado está conformado por la actriz mexicana, Aracely Arámbula, el actor y modelo colombiano Fabián Ríos y el diseñador de moda David Salomón.