Otro escándalo para Miss Universo: los dueños del concurso, en la mira por fraude y crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño del concurso Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, reveló este miércoles un agente federal.

El proceso surge en medio de la controversia que se dio en la última edición del certamen y la orden de arresto que emitió un tribunal contra la copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, por un caso de fraude.

La Fiscalía General dijo que en noviembre de 2024 abrió una investigación por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, robo de combustible y tráfico de armas. Añadió que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl “R”. Un agente federal, que habló con Associated Press bajo anonimato, dijo que esa persona es Rocha Cantú.

Rocha Cantú junto a la candidata sudafricana de 2024, Mia Le Roux Instagram/@mialerouxx

Hace diez días, un juez federal había emitido trece órdenes de captura contra algunos de los implicados en el caso. La Fiscalía no informó la identidad de los procesados, y el funcionario que habló bajo anonimato no confirmó ni descartó que el empresario mexicano esté entre las trece personas que tienen orden de captura por el caso.

Según medios locales, Rocha Cantú también se vio envuelto en el polémico caso del Casino Royal de la ciudad norteña de Monterrey, que sufrió un atentado en agosto del 2011 donde murieron 52 personas. El casino era operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico de las que Rocha Cantú era socio.

Por el caso se condenó en julio pasado a 135 años de prisión a Baltazar Saucedo Estrada, señalado como narcotraficante y quien fue considerado el autor intelectual del ataque al casino.

Rocha Cantú es graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas y director general de la empresa industrial CYMSA, además de fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y creador de Century Aviation.

Rocha Cantú habla públicamente sobre las ofensas proferidas a la candidata mexicana

Todas sus operaciones pertenecen al grupo Legacy Holding y su patrimonio consta de más de diez industrias y cinco mercados internacionales. El empresario llegó a Miss Universo en 2024, cuando compró 50% de la propiedad de la franquicia a nivel internacional y se consolidó como presidente, además de desarrollar líneas de cosméticos, moda, bienestar, entretenimiento, y otros rubros relacionados con el certamen.

La otra dueña, también complicada

La polémica envuelve asimismo a la otra propietaria de Miss Universo, dueña del 50% de la sociedad. Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. Pero el martes no se presentó como se le ordenó en un tribunal de Bangkok, y dado que no notificó su ausencia se considera que existe riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.

La copropietaria de Miss Universo y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados bajo la acusación de defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Maschamadol afirma que la inversión le causó una pérdida de 930.000 dólares.

La empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo Sakchai Lalit - AP

JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad de Rocha Cantú.

El paradero de la copropietaria de Miss Universo sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia que se celebró en Bangkok a principios de este mes.

La última edición del certamen estuvo marcada por la polémica, incluyendo una reprimenda mordaz de un organizador tailandés a Fátima Bosch de México, quien fue coronada Miss Universo 2025 el 21 de noviembre.

Dos jueces se retiraron, y uno de ellos sugirió que había un elemento de manipulación en el concurso. Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea.

Agencia AP