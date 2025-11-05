Polémica en el Miss Universo: el duro trato en vivo contra la candidata de México

El concurso de Miss Universo 2025 enfrenta una fuerte controversia luego de que Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y directivo local del certamen, insultara y sacara del recinto a la concursante mexicana Fátima Bosch durante un evento previo a la gala final. El incidente ocurrió en el acto de imposición de bandas, antes del inicio oficial de la edición número 74 de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia

Directivo de Miss Universo insultó a la mexicana Fátima Bosch

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la situación se tornó tensa cuando Itsaragrisil reprendió públicamente a Fátima Bosch por supuestamente “no prestar atención” durante el evento, de acuerdo con El Financiero.

Fátima Bosch es la joven que representará a México en el Miss Universo 2025 (Instagram/@fatimaboschfdz)

El incidente ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios de distintos países han manifestado su apoyo a la representante mexicana y exigido una respuesta oficial de la organización Miss Universo. En plataformas como X y Instagram, los hashtags #RespectForMexico y #JusticeForFatimaBosch se convirtieron en tendencia global, mientras figuras públicas y exreinas de belleza pidieron mayor transparencia y sanciones para los responsables del altercado.

“No es así, creo que hay una confusión”, respondió Bosch, antes de ser interrumpida por el empresario, quien le pidió que guardara silencio.

El directivo insistió en que solo podía hablar “si lo hacía con respeto”, pero volvió a interrumpirla cuando la mexicana intentó explicarse. Acto seguido, llamó al personal de seguridad para que la retiraran del recinto, pese a las protestas de otras participantes que intentaron intervenir en su defensa.

Según testigos citados por el medio, las concursantes que apoyaron a Bosch también fueron amenazadas verbalmente por el empresario tailandés.

Qué dijo Fátima Bosch sobre la polémica en Miss Universo

Al salir del recinto, la candidata de México en Miss Universo ofreció declaraciones a medios locales, donde expresó su inconformidad por el trato recibido.

Miss Universo México de pronuncia por polémica a Fátima Bosch (Instagram missuniversemexico/Captura de pantalla)

“Lo que hizo su director no fue respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con mi organización, y eso no es justo. He hecho todo correctamente y nadie debería callarnos. Somos mujeres empoderadas”, señaló Bosch.

Por su parte, la organización Miss Universo México emitió un comunicado calificando lo sucedido como “inaceptable”, al afirmar que ninguna mujer debe ser insultada ni humillada en ningún contexto.

“El comportamiento de una persona que no pertenece a Miss Universo no representa a nuestra amada organización ni refleja el espíritu de respeto y unión que defendemos”, indicó la representación mexicana.

Empresario de Tailandia se disculpa por lo que hizo a Miss Universo México

De acuerdo con N+, Nawat Itsaragrisil es presidente y fundador de Miss Grand International, además de poseer la franquicia de Miss Universo Tailandia. A lo largo de los años, ha estado involucrado en varias polémicas dentro de la industria de la belleza.

Nawat Itsaragrisil se disculpa por polémica con Fátima Bosch de México (Instagram mvlanuevaera)

Horas después del incidente, el empresario publicó un video de disculpa pública, donde aseguró haber pedido perdón personalmente a las concursantes presentes.

“Si alguien no se sintió cómodo o afectado, pido disculpas. Ya hablé y me disculpé con todas las chicas en la habitación”, expresó Itsaragrisil.

También reconoció que la presión por organizar el evento ha sido alta y que, aunque “errar es de humanos”, su intención siempre fue garantizar un certamen de calidad. Finalmente, pidió a la organización Miss Universo enviar un representante oficial para colaborar directamente en la supervisión del evento en Bangkok.